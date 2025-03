Mégis indul a román elnökválasztáson a szélsőjobboldali Călin Georgescu

szélsőjobboldal;romániai elnökválasztás;Călin Georgescu;

2025-03-07 19:32:00 CET

Iktatta Romániában jelöltségét a megismételt államelnökválasztásra a román központi választási bizottságnál pénteken a tavalyi érvénytelenített megméretés első fordulójában élen végző Călin Georgescu, aki függetlenként indul, de a jelötségét támogató 324 ezer aláírás összegyűjtésében a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és egy volt AUR-képviselő által alapított Fiatal Emberek Pártja (POT) is szerepet vállalt. Călin Georgescu valamennyi közvélemény-kutatás szerint a májusi megismételt elnökválasztás legfőbb esélyesének számít, az első fordulóban a voksok mintegy 38-42 százalékát szerezheti meg, csaknem kétszer annyit, mint bármelyik másik jelölt.

Bár Călin Georgescu számos román és külföldi bíróságon is megtámadta a tavalyi elnökválasztás félbeszakítását elrendelő alkotmánybírósági határozatot, és a tavalyi elnökválasztás második fordulójának megrendezésére szólít fel, állítása szerint „a népakarat iránti tiszteletből” jelentkezett be a megismételt elnökválasztásra. A magántestőrsége által körülvett jelöltet és feleségét pénteken is hangosan éljenző tömeg, valamint egymást taposó fotósok és operatőrök, újságírók hada várta a választási bizottság előtt.

– „A demokráciát tavaly december 6-án megölték, ma a román nép feltámasztotta” – hangoztatta Georgescu, és harcra bíztatta követőit a béke, demokrácia, és szabadság visszaszerzése, megvédése érdekében. Arról beszélt, hogy a román nép kivívja szabadságát, és megvédi demokráciáját a korrupt, elnyomó hatalommal szemben. Hozzátette: ugyanazokat az értékeket képviseli, mint az új washingtoni adminisztráció, és mindenben támogatja Donald Trump amerikai elnök politikáját. Georgescu nem tart attól, hogy a hatóságok megakadályoznák az indulását, mert akit nem tiltottak el jogerős bírói ítélettel a közügyektől, annak joga van indulni a választáson.

Lapunk is írt arról, hogy a múlt hétvégén tízezrek tüntettek Bukarestben Georgescu mellett, de akkor még úgy volt, hogy a politikus nem nyújtja be jelöltségét a megismételt elnökválasztásra. Több mint egy hete ugyanis a román hatóságok előállították, majd a Legfelsőbb Ügyészségen kihallgatták Georgescut, ezzel párhuzamosan pedig országszerte házkutatásokat tartottak. A szélsőjobb politikust négyórás meghallgatás után elengedték, de bírósági felügyelet alá helyezték, több hozzá köthető – bizonyítottan orosz kapcsolatokkal rendelkező - személynél azonban hatalmas mennyiségű készpénzt és fegyverarzenált találtak.

A román alkotmánybíróság azt követően érvénytelenítette az elnökválasztás 2024. november 24-én lebonyolított első fordulóját, hogy december 6-án, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács megállapította: Georgescu bejelentetlen külföldi forrásokból finanszírozta elnökválasztási kampányát, és Románia állami és nem állami szereplők, kiváltképpen Oroszország ellenséges kibertevékenységének célpontjává vált. A bukaresti kormány május 4-re és 18-ra írta ki a megismételt elnökválasztás két fordulóját.