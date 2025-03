Határátlépések és közösségi (f)elszabadulás

Trafó;NEXTFESZT;kortárs tánc;

2025-03-11 09:15:00 CET

Idén március 5. és 9. rendezték a Nextfesztet a Trafó szervezésében. Ezúttal nem csak a közösségi ház épületében zajlottak az előadások, különböző budapesti helyszínek is hátteret adtak a sokszor korántsem konvencionálisnak mondható művészeti performanszoknak. Fiatal, tehetséges alkotókból és határátlépésekből idén sem volt hiány. A hétvégi programokból emeltünk ki kettőt.

A szombati nőnapi program feminista fókuszban telt, Koltay Dorottya Szonja és Seress Anna köztéri performansz sétára invitálta az érdeklődőket, Kupihár Rebeka és a Freeszfe filmszínész osztályának A heterók istenéhez című felolvasó performanszával pedig először volt költészet is a Nextfeszten. Személyes üzenetek és érzékeny gondolatok jelentek meg Szász Zsófia Lágymagány című előadásában is egy egészen komplex, mégis természetességében üde formában, önironikusan humoros, táncos stand upként. Körbehorgolt otthonában vezette végig a nézőt a magány kérdésében folytatott kutatásain, moldvai és kortárs táncetűddel, olyan felismerhető motívumokkal, mint például a Single ladies ikonikus mozdulatai, de állatok és mumusok, bizonytalanságok és (fel)fordulások is megjelentek. Bár a téma személyes kifejtést igényel, a nézők is szerepet kaptak, egy névkör erejéig saját magukat is hozzászőhették a produkció hanganyagához. Majd a két etűd között szusszanó Szász Zsófiának visszatapsolással adott időt a közönség egy-egy nagyobb levegővételre, aki hálásan mosolyogva megjegyezte, a színház tényleg közösségi műfaj.

A vasárnapi Cold Comfort nem csak az előadókat mozgatta ki kényelmi zónájukból, immerzív előadásként a nézőket is bevonta a kényelem és diszkomfort határvonalain való átúszásba, hideg és meleg érzetek megtapasztalásába. Bár a napsütéses időjárás az előadás eredeti terveit igencsak megnehezítette, a színes úszóköpenyekkel és strandpapuccsal felvértezett résztvevők lelkesen vetették bele magukat a hőérzettel és ellentmondásokkal való megküzdésbe. A SVUNG Kutatócsoport előadói az audiovezérelt testi-lelki elmerülés előtt figyelmeztettek, igyekezzünk meglátni és megélni a szélsőségeket, a NER-es építkezés felfordulását a zöldterület mellett, a Csepel-sziget gyárépületeit a lábunk előtt áramló Duna mögött, a fémfelületek és a víz hidegét nap melengette testünk alatt. Persze mindezt a kényelem és bátorság határain belül. Majd elindult a nagyjából két órás kísérletezés, ahol a szaunázás közben jégfaragásról hallhattunk, fagyos vízben chilis forrócsokit ittunk, de kis jégterápia és fagyott lábujjak elleni pumpálást is kipróbálhattunk egy teljes közösségi felszabadulás szellemében.