Gondoskodás külső és belső tereinkről – Mi történik, ha elkezdünk egy köztérrel szeretetteljesen foglalkozni?

Hatással tudunk-e lenni a közterek mintázataira, a benne létező testekre? Ezt kutatja Grélinger Ágnes With Open Doors to Spaces Without Walls (Nyitott ajtókkal falak nélküli terekre) című köztéri részvételi előadásában, amelyet itthon először a Placcc fesztiválon mutatott be. A BME-n városfejlesztési, majd a koppenhágai táncművészeti egyetemen táncos-koreográfusi diplomát szerzett alkotó szerint úgy viszonyulunk a külső tereinkhez, mint saját belső terünkhöz, e kettő egymásra visszahat. A performatív térfoglalás közben megtapasztalhatjuk, hogyan tudjuk figyelmünket a törődés szándékával környezetünkre irányítani, legyen az egy szobor, fa vagy lámpaoszlop. A nem-emberihez való kapcsolódáson keresztül a saját igényeink és vágyaink is feltárulkoznak, a figyelem ránk is visszahat. Bárhol is kezdjük a gondoskodást, az más szinteken is gyógyíthat.