Elutasították a szülők a kormány tervét

2025-03-12 08:00:00 CET

Nem tartja jó ötletnek a Belügyminisztérium (BM) által megkérdezett szülők többsége, hogy érdemjegyekkel osztályozzák az iskolai kompetenciamérés eredményeit, ami a középiskolai felvételibe is beleszámítana. Bár a szaktárca a Népszava többszöri érdeklődésére sem osztotta meg a február 16-án zárult online kérdőíves felmérés eredményeit, a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) weboldalán megjelent egy állásfoglalás, amelyben arról írtak: a BM felmérése szerint a szülők válaszai erősen megoszlottak ebben a kérdésben.

Az NPK közlése szerint a megkérdezett szülők kevesebb mint fele támogatná csak, hogy a gimnáziumi felvételi eljárás során az országos kompetenciamérés eredményeiből is pontot számítsanak, többségük pedig úgy vélekedett, nem kell változtatni a mostani rendszeren. „A gyermekek életkorának növekedésével együtt növekedett azoknak a válaszadóknak az aránya, akik a jelenlegi felvételi eljárást megfelelőnek tartják” – olvasható az NPK állásfoglalásában. Vagyis még a BM által megkérdezett szülők többsége is elutasította a kompetenciamérés osztályozására vonatkozó kormányzati terveket.

Eredetileg már március 1-jétől életbe léptett volna az a rendeletmódosítás, amely alapján emelt szintű érdemjegyekkel osztályoznák az országos kompetenciamérés eredményeit. Az osztályzatok pedig az év végi jegyekbe és a középiskolai felvételin elérhető pontszámokba is beleszámítanának. A rendelet azonban még nem jelet meg, érdeklődésünkre a BM pedig azt közölte: nagyszámú észrevétel érkezett a módosítás kapcsán, ezért az egyeztetéseket tovább folytatják. „Amíg az észrevételek kiértékelése nem történik meg, a jelenlegi szabályozásban nem lesz változás” – írták. Újból érdeklődtünk a tárcánál, ez azt jelenti-e, hogy az idei kompetenciamérést még nem fogják osztályozni? Válaszukban megismételték, de ezúttal aláhúzva: a jelenlegi szabályozásban nem lesz változás.

Ez alapján úgy tűnik, a kormány visszalépett az eredeti tervtől, amiben nagy szerepe lehet annak, hogy még a minisztériumi kérdőívet kitöltő szülők többsége is ellenezte azt. A kompetenciamérés osztályozása ellen több civil szakmai szervezet is felszólalt, sőt még az Oktatási Hivatal tájékoztatójában is az szerepel, hogy a mérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését korábban sem tartották szakmailag indokoltnak, mivel a mért területek nem az aktuális tananyagot kérik számon. De számos kritikát fogalmazott meg az NPK is, melynek elnöke, Horváth Péter lapunknak azt mondta: technikai és jogi aggályok is felmerültek, például az osztályozás szabadsága a pedagógusokat illeti meg, amibe egy ilyen központi szabályozás „erősen beleszólna”.

A Szülői Hang Közösség online petíciót is indított, amit már több mint 18 ezren írtak alá. A civil szülői szervezet szerint az ilyen kormányzati intézkedések tovább stresszelik a gyerekeket, a kompetenciamérés osztályozása pedig a gimnáziumokba való bejutást is megnehezíti. Miklós György, a Szülői Hang képviselője lapunknak azt mondta, az idei mérések napokon belül elkezdődnek, és méltatlan lenne a gyerekekkel és a tanárokkal szemben, ha ilyen körülmények között bevezetnének bármilyen értékelést.

Az idei kompetenciamérés március 24-e és május 30-a között lesz, 4. évfolyamon matematika és szövegértés feladatokkal, ami 5. évfolyamon a digitális kultúra és történelem, a 6-11. évfolyamokon pedig természettudomány, idegen nyelv és célnyelvi mérésekkel egészül ki.