Ókovács Szilveszter megdicsérte az ukrán nagykövet nyelvtudását

Ókovács Szilveszter;Anna Netrebko;Sándor Fegyir;

2025-03-12 18:12:00 CET

Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir levélben arra kérte a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, hogy vizsgálja felül az orosz-osztrák énekesnő, Anna Netrebko március 23-ára tervezett előadásának helyénvalóságát. A nagykövet szerint Netrebko arról ismert, hogy kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akit nyíltan támogat, és annak ellenére, hogy megpróbált elhatárolódni a Kreml politikájától, álláspontja változatlan maradt.

A levelet az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter osztotta meg válaszlevelével együtt a Facebook-oldalán. „Köszönöm levelét, kifogástalan magyarsággal megfogalmazott írását, amelyet külön nagyra értékelek” – indította sorait Ókovács.

„Annát lassan tíz éve ismerem, sosem politizál. Tavaly sem, tavalyelőtt sem tette”

– írt az általa a világ legnagyobb mai szopránjának tartott énekesnőről, és azt is megjegyezte: Netrebko fellépésére az Operaház 141 éves történelme során a legmagasabb árú jegyek keltek el.

Netrebko 2022. február 26-án nyilatkozatot adott ki, amelyben úgy fogalmazott: kifejezetten elítéli az Ukrajna elleni háborút, gondolatban együtt van az áldozatokkal és a családjaikkal. Egy hónapra rá egy újabb nyilatkozatban azt állította, csak néhány hivatalos alkalommal találkozott Putyinnal, továbbá elismeri és bánja, hogy múltbéli tettei és kijelentései részben félremagyarázhatók. E tettek egyike volt, hogy 2014-ben 12 ezer dollárt adományozott egy az Ukrajnától elszakított donyecki területen lévő színháznak, és egy fotón látható a szakadárok vezetőjével.

Anna Netrebkót a háborút elítélő nyilatkozata után Oroszországban hazaárulónak bélyegezték, ugyanakkor németországi fellépéseit tiltakozások övezik. Ismert: Netrebko 360 ezer dollárra beperelte a New York-i Metropolitan Operát, miután letiltották a színpadról. Bár a per még tart, a hírek szerint a New York-i operaház 200 ezer dollár kártérítést fizetett az énekesnőnek, aki állítólag a 2025/26-os szezonban újra felléphet a Metropolitanben.

Az ukrán nagykövet levelét a kormányközeli média egyébként úgy tálalta: Sándor Fegyir cenzúrázná az Operaház előadását.