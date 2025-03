Rajtol a 75 éves Forma-1, a „jubileumi” év Max Verstappen dominanciája után izgalmasabb versengést hozhat

Forma-1;Red Bull;Ferrari;F1;Lewis Hamilton;Max Verstappen;

2025-03-14 10:44:00 CET

A KEZDETEK

Amint az autógyártás virágzásnak indult, a különféle gyártók össze­eresztették járgányaikat, igaz, még nem versenypályán, hanem közúton. Az első viadalt a francia Le Petit Journal nevű lap szervezte, Rouen városából kellett Párizsba száguldani. 1894. július 22-én 21 autós vágott neki a 126 km-es távnak, s végül 17 célba is ért. Az első Grand Prix-t 1906-ban tartották, és a Békés megyei Szeghalomról származott, lakatosnak tanult, Párizsban a Renault-nál munkába állt Szisz Ferenc nyerte.

AZ ELSŐ VB

A két világháború gyötrelmei miatt a Nemzetközi Automobil-szövetség csak a ’40-es évek végére jutott odáig, hogy egységes szabályrendszert alkosson. Az első F1-es vb 1950. május 13-án, Silverstone-ban vette kezdetét, az idény hét futamból állt, de Indianapolisban nem indultak az európai pilóták.

A fennmaradó hat futamból 3-3-at az egyaránt Alfa Romeót hajtó Nino Farina és Juan Manuel Fangio nyert,

de mivel utóbbi a többi versenyen kiesett, olasz vetélytársa pedig begyűjtött egy negyedik helyet, Farina kapta az első trófeát.

ÖTSZÖR VISSZAVÁGOTT

Az argentin Fangio nem dőlt a kardjába, a következő évben visszavágott, majd miután egy újabb olasz, Alberto Ascari (Ferrari) az első duplázó lett, 1954 és 1957 között zsinórban négy címet zsebelt be. Rekordja 46 évig, Michael Schumacher dominanciájáig érvényben volt: a német 2003-ban nyerte meg a hatodik címét, amit a következő évben megfejelt még eggyel (így Schumacher lett az első, aki egyhuzamban teljesítette a kvintettet). Lewis Hamilton még rajta is túltett: egymás után hatszor triumfált.

KI LESZ A BAJNOK?

A mostani idény két nagy kérdése, hogy a címvédő, négyszeres első holland Max Verstappennek szintén összejön-e a fél évtizedes sikerszéria, illetőleg: ki lesz a fő kihívója?!

Az előző idény Verstappen egyeduralkodásának végére utalt (az utóbbi 14 versenyéből csak kettőt nyert meg), egyesek a Ferrarihoz igazolt Hamilton sikereiben reménykednek, mások Lando Norris (McLaren) elsőségét valószínűsítik.

REKORDOK SZEM ELŐTT ​

Hamilton első pilótaként érheti el az 5000 pontot pályafutása során; 100. alkalommal állhat dobogón, de annak nem a legmagasabb fokán; Silverstone-ben növelheti az egy pályán elért legtöbb győzelem (9) rekordját; e csúcsot beállíthatja a Hungaroringen (8); s a magyarországi pole pozícióval ő lenne az első, aki egy pályán 10-szer rajtol az élről.

ÚJONCOK LIBASORBAN

Ez a megújulás éve: hat versenyzőnek ez az első teljes szezonja! Az idei rajtrács átlagéletkora a szezonnyitón 27 év, 3 hónap és 18 nap lesz, ha Hamilton (40 év) és a spanyol Fernando Alonso (43) nem lenne a mezőnyben, az idei pilótafelállás a valaha volt legfiatalabb átlagéletkorú névsorát eredményezné. Az olasz Kimi Antonelli a legifjabb, 18 évesen, 6 hónaposan és 19 naposan debütál a Mercedesszel (ezzel a harmadik legfiatalabb rajtoló). Ha az első három futam valamelyikét megnyeri, megdönti Max Verstappen rekordját: a holland a 2016-os Spanyol Nagydíjon 18 évesen, 7 hónaposan és 15 naposan győzött.

JÖVŐRE NAGY VÁLTOZÁS

2026-ban jelentős szabálymódosítások következnek (például a váz és a hajtáslánc terén), így most még a 2022-ben bevezetett szabálykönyv alapján készült autók versenyeznek. Azóta szinte változatlanok a kocsik, ám ahogy teltek az évek, a csapatok a riválisok legjobbnak tűnő megoldásait átvették, s mindez azt eredményezte, hogy egyre kisebb a különbség a járművek között.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Wéber Gábor, az M4 Sport kommentátora szerint sanszos, hogy az idén trónfosztásra kerül sor: „Ebben a szabályrendszerben a gyeplő eddig a Red Bullnál volt, most viszont a McLarenhez került.

Ez nem jelenti, hogy Verstappen egy javuló Red Bull-lal ne tudna csatában lenni a vb-címért, de úgy látom, Norris a fő favorit.

A Red Bull autója még nem állt össze, noha valószínűleg jobb, mint a tavalyi. Bár most még egyik konstrukció sem tökéletes, azokat ki kell ismerni, finomhangolni. Ehhez kevés volt a bahreini háromnapos teszt. Huszonnégy futamos az év, egy-egy istálló az első három-négy viadalon még keresheti önmagát.” Wéber szerint is nagy kérdés, hogy Hamiltonnak lesz-e esélye a rekordot jelentő 8. vb-címe megszerzésére, de hogy közelebb kerüljünk ennek megválaszolásához, néhány futamnak el kell telnie. „Az egész éve az építkezésről szól, elsősorban a 2026-os szabályváltozások okán igazolt a Ferrarihoz. Hosszú időt töltött a Mercedesnél, ráadásul 40 éves, aligha könnyű az átállás, nem mellékesen erős csapattársa van Leclerc személyében, akinek az egyik legjobb az egykörös tempója. Hamilton tavaly csupán ötször verte meg a kvalifikációban Russellt, nem lepődnék meg, ha ez most a monacói ellen egyszer sem sikerülne neki” – mondta Wéber.

FORRÓ HANGULAT

Az Ausztrál Nagydíj helyszínén jelenleg, a kora őszi idő dacára, 30 Celsius-fok van, de szombaton akár 37 fok is lehet. Vasárnap ellenben 90 százalék esély mutatkozik záporokra, ami különösen az újoncoknak okozhat majd problémát.

A PROGRAM

Az Ausztrál Nagydíj első szabadedzése magyar idő szerint péntek hajnali 2.30-kor, a második 6 órakor kezdődik, az utolsó, szombati gyakorlás újra 2.30-kor lesz, az év első időmérője pedig 6.00-kor indul.

A szezon első versenyéért vasárnap hajnali 5-kor kell az M4 Sport képernyője elé ülni.

KÖRNYEZETI HATÁSOK

A sorozatot megannyi kritika éri a káros környezeti hatásai miatt. A benzinégetés, a csapatok és stábtagok állandó utaztatása súlyos terhet jelent a Földre. Emiatt az F1 célja, hogy 2030-ra teljesen fenntartható üzemanyagot használjon, csökkenteni tervezi a műanyaghasználatot, optimalizálják az utazással kapcsolatos kibocsátást, és a pályák is egyre inkább fenntarthatóvá válnak.

MEGÚJUL A HUNGARORING

Az F1 mezőnyét 1986 óta megszakítás nélkül vendégül látó mogyoródi pályán a garázsoktól kezdve a versenyirányításon át minden fontos funkciót magában foglaló főépület, valamint a főlelátó is megújul. Ennek ára várhatóan 105 milliárd forint lesz. 2032-ig biztosított a Magyar Nagydíj jövője, 2024-ben 17,5 milliárd (ez évente 2 százalékkal nő) volt a rendezői jogdíj – ez az összeg Európában a legmagasabb.

A rajtrácsCsapat Pilóták McLaren Lando Norris, Oscar Piastri Ferrari Charles Leclerc, Lewis Hamilton Red Bull Max Verstappen, Liam Lawson Mercedes George Russell, Andrea Kimi Antonelli Aston Martin Fernando Alonso, Lance Stroll Alpine Pierre Gasly, Jack Doohan Haas Esteban Ocon, Oliver Bearman Racing Bulls Juki Cunoda, Isack Hadjar Williams Alex Albon, Carlos Sainz Jr. Sauber Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Legtöbb vb-győzelem7: Michael Schumacher (német, 1994-1995, 2000-2004), Lewis Hamilton (brit, 2008, 2014-2015, 2017-2020) 5: Juan Manuel Fangio (argentin, 1951, 1954-1957) 4: Alain Prost (francia, 1985-1986, 1989, 1993), Max Verstappen (holland, 2021-2024), Sebastian Vettel (német, 2021-2024).

Esélyek a végső győzelemreNorris 2,65-szoros pénz Verstappen 4,25 Leclerc 5,5 Hamilton 6,5 Piastri 8,25 Russell 15

Az idei versenynaptárMárcius 14–16.: Ausztrál Nagydíj, Melbourne Március 21–23.: Kínai Nagydíj, Sanghaj Április 4–6.: Japán Nagydíj, Szuzuka Április 11–13.: Bahreini Nagydíj, Szahír Április 18–20.: Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda Május 2–4.: Miami Nagydíj, Miami Május 16–18.: Emilia-romagnai Nagydíj, Imola Május 23–25.: Monacói Nagydíj, Monte-Carlo Május 30.–június 1.: Spanyol Nagydíj, Barcelona Június 13–15.: Kanadai Nagydíj, Montreal Június 27–29.: Osztrák Nagydíj, Spielberg Július 4–6.: Brit Nagydíj, Silverstone Július 25–27.: Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps Augusztus 1–3.: Magyar Nagydíj, Hungaroring Augusztus 29–31.: Holland Nagydíj, Zandvoort Szeptember 5–7.: Olasz Nagydíj, Monza Szeptember 19–21.: Azerbajdzsáni Nagydíj, Baku Október 3–5.: Szingapúri Nagydíj, Szingapúr Október 17–19.: az USA Nagydíja, Austin Október 24–26.: Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros November 7–9.: Sao Pauló-i Nagydíj, Interlagos November 20–22.: Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas (szombati futam) November 28–30.: Katari Nagydíj, Lusail December 5–7.: Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi