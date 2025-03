Aleksandar Vučić közölte, elégedett, amiért senki nem halt meg a belgrádi tüntetésen

Szerbia;tüntetés;Újvidék;Belgrád;egyetemisták;Aleksandar Vucic;

2025-03-16 13:23:00 CET

„Az ország elnökeként szeretném kifejezni elégedettségemet, mert egy nagy tüntetést tartottak szombaton, amelyben senki nem halt meg és senki nem sérült meg súlyosan” – mondta Aleksandar Vučić azt követően, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – hatalmas tömeg vonult ki az utcákra szombaton Belgrádban, tiltakozásul az újvidéki pályaudvari tragédiát követő hatósági szemhunyás és Vučić rezsimje ellen.

A Szabad Magyar Szó cikke szerint Szerbia elnöke hozzátette, 44 ember kért segítséget a sürgősségi központtól. „Amitől tartottunk, hogy az a férfi, aki sok ütést kapott, súlyos sérüléseket szenvedett, de szerencsére az ő sérülései sem olyanok, hogy életveszélyesek lennének” – fogalmazott.

Vučić azt mondta, hogy huszonkét személyt vettek őrizetbe, akik a rendőröket és a polgártársaikat támadták meg, illetve más vagyonát rongálták meg. „A katonaság szerint 88 ezer, a belügyminisztérium szerint 107 ezer ember volt a tüntetésen, ami igen magas szám, meglepően sokan jöttek el. Nagyon büszke vagyok a rendőrségre és a hírszerzésre, és büszke is vagyok arra, amilyen profi módon végezték a dolgukat” – közölte, megjegyezve „szégyen, hogy valaki azt állítja, hogy hangágyút vetett be a csendőrség, ez nem igaz, ebből is látszik, milyen hazugokkal állunk szembe.”

A szerb elnök úgy folytatta, több mint száz traktor tettek tönkre, „ha azok nem lettek volna, akkor nem tudtuk volna megállítani a vérengzést, a traktorok felfogták azt a hullámot, amely megindult volna a Pionír Park felé”.

„Mindenki, aki kárt tett a traktorokban, azok felelni fognak a törvények előtt, nem fogja senki se megúszni. Ez a mai tüntetés nem volt bejelentve, de tudjuk, hogy színes forradalom volt a cél, de ennek ellenére mi megőriztük a békét és a biztonságot. A polgárok ma azt üzenték, nem akarnak színes forradalmat, hanem azt akarják, hogy az, hogy ki irányítja az országot, a választáson dőljön el” – jelentette ki. Vučić felszólította az egyetemistákat, hogy mivel a negyedik követelést elfogadták, akkor elemezzék az első három követelést is, és meg fogják látni, hogy azt is teljesítették. „Még egyszer elmondom, sajnálom, hogy a harmadik követelést teljesítettem, azzal, hogy elnöki kegyelmet adtam az egyetemistáknak” – közölte az elnök.

Egyébként – szemben a belügyi tárca által közölt adatokkal – a Szabad Magyar Szó szerint szombaton, minden idők legnagyobb szerbiai tömegtüntetésén mintegy 600 ezer ember vett részt. A Szabad Európa kiemeli, az Archive of Public Gatherings nevű informális szervezet 275 és 325 ezer közé teszi a belgrádi tüntetés résztvevőinek számát. A lap szerint Vučić a sajtótájékoztatóján azt is kijelentette, „a kormányban mindenkinek meg kell értenie az üzenetet, amikor ennyi ember összegyűlik. Meg kell változnunk nekünk magunknak”.