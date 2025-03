Magyar Péter: Valószínűleg megvan Orbán Viktornak Vlagyimir Putyin száma, megkérdezhetné, miért nem írja alá a tűzszünetet

program;Ukrajna;Orbán Viktor;ünnepi beszéd;Magyar Péter;TISZA Párt;poloskázás;

2025-03-17 22:02:00 CET

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában adott interjút Magyar Péter, ebben egyebek közt Orbán Viktor ünnepi poloskázásáról, a Pride betiltásáról, Ukrajna uniós tagságáról és a Tisza Párt Út a börtönbe nevű programjáról esett szó.

Az interjú első részében szó esett a Magyar Péter által korábban beharangozott 12+1 kérdésből álló „népszavazásról”, amelyben az ellenzéki vezető elmondása szerint a fideszes népszavazásokkal ellentétben releváns kérdésekkel kapcsolatban szeretnék megtudni a magyarok véleményét. A magával hozott papírokat oda is adta a műsorvezető Rónai Egonnak, majd félig viccelődve felidézték, hogy a politikus korábban elhagyta a stúdiót amikor felállt, de most visszaült a helyére.

Az ígéret szerint a 12 kérdéssel kapcsolatban március 24-től lehet majd szavazni országszerte személyesen és online is. Magyar Péter azt állította, másfél nap alatt már százezren regisztráltak, hogy tudjanak majd szavazni. Aki regisztrál a honlapjukon, annak el fogják küldeni, hogy a lakóhelyéhez legközelebb hol tud majd szavazni április 11-ig - ígérte.

„Nem jövőbeni, húsz év múlva bekövetkező esetleges eseményekről kérdezzük őket, vagy olyan dolgokról, amire mindenki igennel, vagy nemmel válaszol, és még egy bekötött szemű kismajom is eltalálja a helyes választ, ezek érdemi kérdések – akár adózási, akár alkotmányjogi, akár más, egészségügyre vonatkozó kérdések”

- mondta Magyar Péter. A pártelnök arról is meg van győződve, hogy kormánypártiak is odamennek majd a standjához, hiszen Orbán Viktor már volt fideszeseket is lepoloskázott.

A konzultációban szóba kerül Ukrajna uniós tagságának kérdése is, amellyel kapcsolatban Rónai Egon Magyar Péter személyes álláspontját szerette volna megtudni. Végül harapófogóval sikerült kihúzni a következő választ: „Azt gondolom, hogy Ukrajna most semmilyen tekintetben nem felel meg az uniós csatlakozási kritériumoknak, ha csak a magyar nyelvi jogokat és kulturális jogokat tekintjük. De egyébként gazdaságilag sem, jogszabályilag sem. Egy háborúban álló országról van szó, senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez most egy releváns kérdés. Először talán a tűzszünetet és a békét kéne elérni.” Megjegyezte, hogy Orbán Viktornak amúgy, ha fontos a tűzszünet, igazán felhívhatná Vlagyimir Putyint, hogy fogadja el. „Szerintem tudja a miniszterelnök Putyin elnök számát, az biztos, hogy Szijjártó tudja a haverjának, Szergej Lavrovnak a számát (…) Talán hívja fel és kérdezze meg, hogy miért nem írja alá a tűzszünetet.”

Orbán Viktor poloskázásával kapcsolatban a pártelnök megemlítette Torgyán József nevezetes „féregirtó beszédét”, ami után 10 százalékot zuhant az FKGP népszerűsége. Úgy vélte, „hiába magyarázkodik gyáván Orbán Viktor, teljesen egyértelmű, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős részét egy eltaposandó rovarhoz hasonlította. Szerintem ne legyen gyáva, vállalja föl. (…) Volt egy sokkal bohókásabb politikus is a magyar történelemben, aki egy ilyen beszédet mondott, és utána tíz százalékot zuhant a népszerűsége” - fogalmazott.

Az interjúban szóba került a Pride betiltása is, amit Magyar Péter továbbra is gumicsontnak tart, de elmondta, ha a Tisza Párt kormányra kerül, ők biztosítani fogják mindenki számára a gyülekezési jogot. Szerinte itt nem is az ő véleménye a lényeges, hanem az, hogy a kormány Alaptörvény-ellenes lépést készít elő. „Annyira bénák a fiúk, hogy arra sem figyelnek, hogy előtte alaptörvényt kéne módosítaniuk” - fogalmazott. Ő maga egyébként a későbbiekben sem tervez kimenni a szexuális kisebbségek demonstrációjára, és lényegesebbnek tartja, hogy Magyarországon a társadalom jóval több mint tíz százaléka létminimum alatt él.

Magyar Péter beszélt a Tisza Párt Út a börtönbe elnevezésű programjáról is. Lesz korrupcióellenes ügyészség, duplájára emelik a büntetési tételeket, a feltételes szabadlábra helyezést kizárják, és adott esetben a teljes vagyonelkobzást is lehetővé teszik - ígérte. „Meg fogjuk adóztatni a magántőkealapokat, az ötmilliárd forint felett rendelkező embereket (…) Ne fizessen kevesebb adót Mészáros Lőrinc, mint a saját alkalmazottja” - tette hozzá.