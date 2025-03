Előre kiszámolt lépés volt a poloskázás

Orbán Viktor;beszéd;március 15.;kormányzati kommunikáció;poloskázás;

A szakértő szerint ugyanakkor a kormánypártban számoltak ezzel, és ami történik, az nem véletlen.

A miniszterelnök szombati, március 15-i beszédében azt mondta: „A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás: átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat”. Az elmondottak itthon és a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot keltettek, ugyanis ez a fajta, dehumanizáló beszéd sokakban a történelem legsötétebb korszakait idézte.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője már másnap arról posztolt, hogy a fél ország poloskának hívja Magyar Pétert. Hétfőn pedig már Orbán Viktor is posztolt: „Miért poloska? Mert lehallgatta a feleségét. Ha nem hallgatta volna le, nem hívnák így”. (Vagyis itt már csak egyes számot használt, és nem poloskákról írt, ráadásul a felsorolás is hiányzott). Magyar Péter - aki szombaton még csak annyit mondott, hogy vannak olyan beszédek, amiket nem kell kommentálni, mert magukért beszélnek - Orbán posztja után már keményebb hangot ütött meg. A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán azt írta: „Hiába magyarázkodik most gyáván Orbán Viktor. Március 15-én a magyar nemzet többségét hasonlította eltaposandó rovarhoz.”

Bőhm Kornél azt mondta, a miniszterelnök nem véletlenül a poloska szót használta, amivel szerinte Magyarra utalt. - Úgy vélem tudatosan, hisz e mögé vissza lehet menekülni. Persze a többes szám és a felsorolás se véletlen, ez egy jól felépített koreográfia lehetett.

„Szerintem itt az volt az elgondolás, hogy elhintik ezt, és aki szeretné, dekódolja, az üzenet tovább gurul magától, miközben Orbánnak nem kell ezt hosszabban ütni, elléphet, eltávolodhat tőle”

- magyarázta a szakértő.

Ám hiába próbál távolodni saját mondandójától a miniszterelnök, az egyértelmű, hogy nem csak Magyar Péterről beszélt a Nemzeti Múzeum előtt. Sokak számára ez visszás lehet, ugyanakkor nem mindenkinek. Bőhm Kornél szerint az utóbbi hetekben egyértelműen a Mi Hazánk szavazóira céloz a Fidesz.

- Orbán hátralépése feltehetően kevésbé számít a szélsőjobboldalnak, ahol a kemény megfogalmazásra, a dehumanizálásra jól rezonálhatnak. Ami végső soron hozhat a Fidesznek

– tette hozzá. Hétfőn Fabiny Tamás evangélikus püspök arról írt: minden politikustól elvárható, hogy óvakodjon ellenfelei és a másként gondolkodók dehumanizálásától. - Megteremtette Isten az embert a maga képmására – idézte a Szentírást hangsúlyozva, hogy valakinek a dehumanizálása az ő istenarcúságának kétségbevonását is jelenti.

Lapunk az ügyben kérdéseket küldött a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, és Máté Jánosnak, aki Havasi Bertalannak, a miniszterelnök volt sajtófőnökének feladatait vette át.

a miniszterelnök beszéde és posztja miként viszonyul egymáshoz, hisz a poloskák többes számban emlegetése nem értelmezhető egyetlen emberre. Ezek alapján tehát melyik verzió volna végül is az irányadó?

Arról is érdeklődtünk, hogy amennyiben csak Magyar Péterre értette beszédének ezen részét, akkor elmarad a „húsvéti nagytakarítás” is?

Lapzártánkig nem kaptunk választ kérdéseinkre.