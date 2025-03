„A tüntetési szabadságot a kormány kiszolgáltatja a saját kénye-kedvének, ez a tilalom mindannyiunk sérelme”

gyülekezési jog;törvénymódosítás;TASZ;Budapest Pride;homofób;LMBTQ-közösség;arcfelismerő szoftver;Hegyi Szabolcs;

2025-03-18 05:50:00 CET

A korábbi fenyegetőzések után kormánypárti képviselők vasárnap éjjel benyújtották a parlamentnek azt a javaslatot, amely a gyülekezési törvény módosításával betiltaná a Budapest Pride-ot. Nem sokkal később az igazságügyi bizottság átengedte az előterjesztést, amelyet kivételes eljárásban tárgyal az Országgyűlés, és amelyről a hírek szerint ma már szavazni is fognak.

A javaslat értelmében tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a „gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért”. Tilalmazott azok magatartása is, akik a „gyülekezési hatóságot félrevezetve” tiltott gyűlést tartanak meg, illetve ilyen gyűlésen a rendőrség helyszíni tájékoztatása ellenére részt vesznek. Az „elkövetőkkel” szemben pénzbírság szabható ki. A szabálysértési törvény alapján ennek legalacsonyabb összege 6500, legmagasabb összege pedig 200 ezer forint lehet – írta a hvg.hu. A javaslat rögzíti, hogy a pénzbírságot adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani.

A rendőrség arcfelismerő szoftvert is alkalmazhat a szabálysértők azonosítására. Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogi szakértője kérdésünkre arra hívta fel a figyelmet, hogy az eszköz eddig csak az elzárással büntethető szabálysértések esetében volt alkalmazható. A gyülekezési joggal való visszaélés nem tartozott ebbe a körbe. Ilyen szabálysértést valósít meg az, aki tiltott gyűlésen vesz részt. Azt, hogy most már azokkal szemben is használhatja a rendőrség az arcfelismerő szoftvert, akik békésen élni szeretnének a szabad véleménynyilvánítás jogával, Hegyi Szabolcs alkotmányos szempontból jogsértőnek és megfélemlítő hatásúnak tartja.

- A benyújtott javaslat súlyosan jogkorlátozó. Elsősorban a gyülekezési szabadságot sérti, de sérti a szülők, valamint a gyermekek jogait is, amelyekre a kormány hivatkozik

– fogalmazott Hegyi Szabolcs, aki példátlannak minősítette a lépést. A törvény – tartalmilag a Budapest Pride-ra célozva – kifejezetten egy olyan demonstráció megtiltását akarja elrendelni, amely az emberek jogegyenlőségéért áll ki. A tüntetési szabadságot a kormány kiszolgáltatja a saját kénye-kedvének – fogalmazott Hegyi Szabolcs. Fontos látni, hogy ez a tilalom mindannyiunk sérelme. Ha a javaslat átmegy, akkor mi akadályozza meg a kormányt és a kétharmados parlamenti többséget abban, hogy következő alkalommal egy másfajta demonstrációt tiltson be, aztán egy harmadikfélét? Végül – tette hozzá – eljutunk oda, hogy senki más nem tüntethet, csak az, aki egyetért a kormánnyal.

Rendelkezésre állnak ugyan jogorvoslati lehetőségek, de valószínűsíthető, hogy nem a magyar Alkotmánybíróság, hanem nemzetközi fórum lesz a végállomás. Hegyi Szabolcs biztosra veszi: ha az ügy eljut a strasbourgi emberi jogi bírósághoz, akkor a testület jogsértőnek fogja nyilvánítani a tilalmat. Emlékeztetett rá, hogy a mostani javaslat visszautal arra a gyermekvédelmi törvényre, amelybe évekkel ezelőtt beleírták, hogy a homoszexualitásnak nemcsak a népszerűsítése, hanem a puszta megjelenítése is jogsértő. Kötelezettségszegési eljárás keretében ez a törvény már az Európai Unió bírósága előtt van, számos tagállam csatlakozott a keresethez.

„Riasztó, hogy a magyar kormányzat nemhogy próbálna háttérbe szorítani egy olyan törvényt, amelynek az uniós joggal való összhangja erősen kérdéses, hanem még további jogfosztást is alapít rá”

– állapította meg Hegyi Szabolcs.

A Budapest Pride betiltásáról először Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a múlt hónapban tartott évértékelőjében. A felvonulás szervezőinek azt üzente, hogy „ne bajlódjanak” az idei felvonulás előkészítésével, mert az csak „kidobott pénz és idő”. A kormányfő helyeslése mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter is a Pride betiltását követelte. Az egyik kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: abban a formában, ahogyan eddig, nem lesz többé Budapest Pride. Ugyanő a 24.hu-nak nyilatkozva azzal az ötlettel állt elő, hogy a résztvevők tízezreit vonzó felvonulást zárt térben rendezzék meg.

„Ez nem gyermekvédelem, ez fasizmus” – a Budapest Pride szervezői a Népszavának is elküldött közleményükben így reagáltak a most benyújtott javaslatra. A kormány egy kisebbséget célkeresztbe téve próbálja korlátozni a kritikus hangú békés tüntetéseket – folytatódott a szöveg. Mozgalomként harcolni fognak azért, hogy minden magyar szabadon tüntethessen. - Gyermekvédelmi intézkedésről hazudnak a választóiknak, de ebben a törvényjavaslatban nincs semmi gyermekvédelem – írták a szervezők, akik arra figyelmeztettek, hogy „újabb szintet lép a fasizálódás, ha egy országban már csak azok vonulhatnak fel az utcán, akik a hatalmon lévőt éltetik”. Hegyi Szabolcshoz hasonlóan azzal érveltek, ha gumiszabályokkal próbálják meg korlátozni az állampolgárok békés tüntetéshez való jogát, abból az lesz, hogy bármilyen tüntetést bármilyen mondvacsinált okkal be lehet majd tiltani.

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt ígérte, hogy Budapest nem hagyja magára azokat, akik kiállnak a közösségükért és a szabadságért: „Pride lesz! Még az is lehet, hogy nagyobb, mint valaha.…”

Pulai András: a Fidesz nem középről, hanem szélről igyekszik nyerni Az összes megkérdezett 56 százaléka nem ért egyet a Budapest Pride betiltásával – mutatta ki a Publicus Intézet lapunk megbízásából készült felmérése, amelynek eredményeit múlt héten ismertettük. A Fidesz és a Mi Hazánk szavazóinak jelentős része azonban ellenzi a rendezvényt, csak 17-17 százalékuk engedélyezné a felvonulás megtartását. A kutatásban résztvevők relatív többsége (42 százalék) úgy gondolja, hogy a betiltással a Fidesz csak a figyelmet akarja elterelni más, fontosabb ügyekről. Azzal az állítással, hogy a tiltás valóban gyermekvédelmi intézkedés lenne – ahogyan az a kormány indoklásában szerepel –, mindössze 20 százalék képes azonosulni. Pulai András, a Publicus Intézet vezetője kérdésünkre hangsúlyozta: a felvonulás betiltásával a szélsőjobboldali szavazók értenek egyet, márpedig szélsőjobboldaliak – elég megnézni az idézett felmérés pártpreferenciás adatait – a Fideszben és a Mi Hazánkban vannak. A kormánypárt őket akarja megszólítani. A Fidesz célja a tábor egyben tartása, valamint az, hogy elszipkázzon néhány százaléknyi szavazót a Mi Hazánktól. A mostani kormányzati fellépésből Pulai András arra következtet, hogy a következő választást a Fidesz nem középről, hanem szélről igyekszik megnyerni.

Aligha remélhet amerikai támogatást a Fidesz

Orbán Viktor és Gulyás Gergely is az USA-ban bekövetkezett politikai változásokkal, Donald Trump győzelmével indokolta, hogy miért éppen most látták időszerűnek az évtizedek óta megrendezett Budapest Pride betiltását. Kérdés, hogy a Fidesz ebben a tekintetben valóban számíthat-e a Trump-kormány támogatására.

Mikecz Dániel politológus, a University of Pittsburgh vendégoktatója a Népszava megkeresésére előrebocsátotta: Orbánék éppen az Egyesült Államokból importálták azokat a kultúrharcos ügyeket, amelyek a magyar társadalomban egyébként korábban nem jelentek meg valódi konfliktusokként, mivel nálunk nem is volt olyan mértékű progresszív, „woke” mozgalom. Magyarországon nem a transznemű WC-k, hanem egyebek között a sajtó és az oktatás szabadsága generált tüntetéseket.

- Bár a magyarok is toleránsabbak már ebben a kérdésben, az USA-ban a melegség sokkal elfogadottabb – jellemezte az amerikai helyzetet Mikecz Dániel. Vannak a Republikánus Párt körül meleg szervezetek, és Ronald Reagan kaliforniai kormányzóként már az 1970-es évek végén kifejezetten ellenezte a törvényjavaslatot, ami megtiltotta volna, hogy melegek tanárként helyezkedjenek el. Mindennek ellenére éri támadás a Trump-kormányzat részéről az LMBTQ-mozgalom egy részét, jelesül a transzneműeket. Trump az első napján olyan rendeletet fogadott el, miszerint a kormányzat csak két nemet ismer el, nőt és férfit. A nemi hovatartozás a rendelet szerint nem megváltoztatható. Megtiltotta továbbá, hogy transznemű nők születésük szerinti női sportolókkal együtt versenyezzenek. Szimbolikus, hogy a Pride-mozgalom nyitányának tekinthető Stonewall Lázadásra megemlékező nemzeti emlékhely honlapján az LMBTQ+ betűszót LMB-re változtatták, a rövidítést tehát csak a leszbikus, meleg és biszexuálisokra vonatkoztatták.

Trump azonban az LMBTQ-mozgalomnak egy kisebb, a teljes társadalomban kevésbé támogatott részét támadja. Így nem valószínű, hogy eszébe jutna a Pride betiltása, amire nem is lenne megfelelő eszköze, hiszen az alkotmányban garantált jogról van szó. Mindezek tükrében az sem reális, hogy az USA-ból érkezne támogatás a Budapest Pride betiltásához – összegezte álláspontját Mikecz Dániel. A transzneműek jogkorlátozása Orbán számára azért nem megfelelő politikai termék – jegyezte meg –, mert azzal nem számíthat olyan mértékű ellenállásra, amely igazolná és megemelné saját agendáját. - Cz. G.