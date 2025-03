A Pride-törvény megvétózására szólította fel Sulyok Tamást az Európa Tanács emberi jogi biztosa

Európa Tanács;pride;Sulyok Tamás;Michael O'Flaherty;

Aggasztja a Pride-ot betiltó, kedden elfogadott törvényjavaslat az Európa Tanács emberi jogi biztosát – vette észre a Telex.

Michael O'Flaherty az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a törvény korlátozza a gyülekezési szabadságot, és alapot ad az olyan események betiltására, mint a Pride felvonulások. Ezért arra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy vétózza meg azt.

O'Flaherty bejegyzését a Budapest Pride is megosztotta a Facebook-oldalán, azt üzenve: „hajrá nemzetközi érdekérvényesítés! Ennek a törvénynek nincs maradása a jogrendszerben.”

Mint megírtuk, a Pride betiltását is lehetővé tévő törvénymódosítást kivételes eljárásban tárgyalta az Országgyűlés, és kedd délután 136 igen, valamint 27 nem mellett, tartózkodás nélkül szavazta meg Parlament. A Momentum az ülésteremben tiltakozásul füstgyertyát gyújtott, lejátszotta a szovjet himnuszt és Orbán-Putyin csókot ábrázoló képeket szórt szét. Az ellenzéki párt kedd estére demonstrációt is hirdetett a Kossuth térre, melyet követően Hadházy Ákos felszólította a tömeget, hogy vonuljon a Margit hídhoz, és tiltakozásul egy órára zárja le azt. Ott később egymásnak feszültek a rendőrök és a tiltakozók, a BRFK közlése szerint a tüntetésről három férfit elő is állítottak.