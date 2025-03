Száj- és körömfájás miatt minden haszonállatot leölnek Szlovákiában ott, ahol megjelent a járvány

kormány;Szlovákia;ellenőrzés;fertőtlenítés;állatok;megölés;száj- és körömfájás;

2025-03-22 17:33:00 CET

Minden haszonállatot leölnek Szlovákiában a medvei, nyáradi és bakai fertőzési gócpont 3 kilométeres körzetében – számolt be a Paraméter a döntésről, miután Richard Takáč földművelésügyi miniszter, Lucia Kurilovská belügyi államtitkár és Igor Melicher honvédelmi államtitkár a járási válságstáb tagjaival tanácskozott szombaton délelőtt a dunaszerdahelyi járási hivatal épületében. Richard Takáč elmondta, hogy a három településen található farmokon kívül máshol még nem igazolódott be a száj- és körömfájás megbetegedés.

Csak szarvasmarhákra, sertésekre, kecskékre és juhokra vonatkozik a döntés – cáfolta ujságírói kérdésre a miniszter azokat a híreszteléseket, amelyek szerint kutyákat és macskákat is leölnének a járvány miatt. – Elmondhatom, hogy tegnap este megjöttek a vakcinák Németországból, most már zajlik az oltás a farmokon, ahol igyekszünk a vírustöltetet csökkenteni a haszonállatoknál. Jelenleg Bakán ölik le az állatokat, ott több mint ezer szarvasmarha található – fogalmazott a tárcavezető.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Szlovákiát is elérte a száj- és körömfájás a fent említett három gazdaságban. A miniszter már akkor közölte, hogy mindenhol, ahol igazolták a fertőzést, az állomány teljes felszámolására lesz szükség a járvány megfékezéséért.

Most Richard Takáč arról is beszélt, hogy az állattetemeket fokozatosan szállítják el, egyelőre Szlovákia egyetlen, zsolnai kafilériájába, ahol elégetik azokat. Megjegyzezte, bár Magyarországon előre elkészített gödrökbe is elássák az állattetemeket, itt, a Csallóközben a miniszter szerint ez nem lehetséges a felszín alatti vizek magas szintje miatt. A kormányzat arról is határozott, hogy a száj- és körömfájás fertőzéssel érintett három farm közelében nagyon intenzív ellenőrzéseket folytatnak az utakon. – Az autók fertőtlenítése zajlik a községek határában. Az adott bakai farmnál pedig, ahol az állatok leölése van folyamatban, egy fertőtlenítő alagutat állítanak fel, melyen a teherautóknak át kell haladniuk, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését – tette hozzá a szlovák földművelésügyi miniszter.

Magyarországon ötven év után a két héttel ezelőtt jelent meg a rendkívül ragályos, ám az emberre veszélytelen száj- és körömfájás. A járvány Kisbajcson ütötte fel a fejét, ami pár kilométerre fekszik csupán az érintett szlovákiai településektől. A vírus a levegőben, a szél segítségével is terjed.