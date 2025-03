oktatás;érdekegyeztetés;kormányrendelet;PSZ;PDSZ;Belügyminisztérium;pedagógus szakszervezetek;köznevelés;státusztörvény;

2025-03-27 16:16:00 CET

Ha nincs a köznevelési ágazatban olyan szakszervezet, amely tagjainak létszáma eléri a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók tíz százalékát, úgy csak a legtöbb taggal rendelkező érdekképviselet jogosult egyeztetni a kormánnyal munkaügyi és szociális kérdésekben 2031. december 31-éig - ezt tartalmazza az a rendeletmódosítás, amit kedd éjszaka bocsátott társadalmi egyeztetésre a Belügyminisztérium (BM).

A tárca később közleményben jelezte: a rendeletmódosításra azért van szükség, mert a szakszervezetek taglétszáma szerintük a tíz százalékos reprezentativitási küszöb alá csökkent az utóbbi években, de az Európai Bizottsággal történt megállapodás értelmében legalább a legtöbb taggal rendelkező érdekképviselettel folytatni kell az egyeztetéseket. Ez azt jelenti, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közül az utóbbi kiszorulhat azokból az egyeztetésekből, amelyek az uniós támogatásból is finanszírozott béremelésről vagy a pedagógusok teljesítményértékeléséről szólnak.

- Egyértelmű, hogy a rendeletmódosításnak a PDSZ ellehetetlenítése a célja. Azt akarják, hogy mi is a „tavaszi nagytakarítás” áldozatai legyünk

- nyilatkozta lapunknak Nagy Erzsébet. A PDSZ ügyvivője szerint a 2031-es határidő arra utal, hogy elsősorban azokról az uniós programokról szóló egyeztetésekből akarja kizárni őket a kormány, amelyben a PDSZ által élesen kritizált új pedagógus életpálya törvényt, ismertebb nevén „státusztörvényt” is elfogadták.

Az érdekvédő szerint a rendeletmódosítás a BM állításával ellentétben nem egyezik meg az Európai Bizottsággal kötött megállapodással, mert abban az szerepel, hogy a legnagyobb szakszervezetekkel kell egyeztetnie a kormánynak, nem pedig „a legnagyobb” szakszervezettel. Nagy Erzsébet úgy véli,

a kormánynak az is célja, hogy megossza, egymás ellen fordítsa a pedagógus szakszervezeteket.

- Mi ebben a megegyezési folyamatban nem vettünk részt. Továbbra is az a célunk, hogy a lehető legszélesebb körben képviseljük a munkavállalók érdekeit - erről a PSZ elnöke, Totyik Tamás beszélt lapunknak. Hozzátette: a taglétszám teljes nyilvántartására nincs semmilyen jogszabályi kötelezettség. A 10 százalékos reprezentativitás kérdését ebben az esetben azért is értelmetlennek tartja, mert a PSZ-nek nemcsak az állami általános iskolákban és gimnáziumokban, hanem egyházi és magánintézményekben, óvodákban, a szakképzésben, a gyermekvédelemben dolgozó pedagógusok között is vannak tagjai. Emellett a kormánnyal folytatott egyeztetéseken a szakszervezetek sokszor nemcsak a tagságuk, hanem a teljes pedagógustársadalom érdekeit képviselik.