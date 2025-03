Kútba esett Rákosrendező, Lázár János után kiszáll a Habsburg főherceg is a Divatcsarnokból

eladás;Lázár János;távozás;Divatcsarnok;Habsburg-család;mini-Dubaj;

2025-03-27 16:40:00 CET

Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában a 85 éves Habsburg-Lotharingiai Mihály, aki az ingatlanhasznosító cégbe akkor szállt bele, amikor még a magyar kormány az Egyesült Arab Emírségek-beli befektetővel mini-Dubajt építtetett volna Rákosrendezőre – derült ki a hvg360 csütörtöki cikkéből. A cégben egészen november végéig 10 százalékos tulajdonrésszel bírt Lázár János építési és közlekedési miniszter, akkor azonban eladta részvényeit a cég többségét birtokló osztrák milliomos, Max Turnauer családjának.

Mindez akkor derült ki, amikor még úgy volt, hogy a Rákosrendezőn felhőkarcolókat építő befektető, Mohamed Alabbar a Divatcsarnokban bérli majd az értékesítési irodát. A projekt meghiúsult, ahogy arról a Népszava is beszámolt, a főváros cége, a Budapesti Közművek élt elővásárlási jogával és az első részletet már át is utalta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számlájára. Emiatt az ingatlanfejlesztő vállalatból már nemcsak az építési és közlekedési miniszter, hanem Habsburg-Lotharingiai Mihály is távozott.

A lap megemlíti, hogy a főherceg, ahogy Turnauer is, a magyar miniszter vadásztársa. A Divatcsarnok Projekt egyébként nemcsak az Andrássy úti egykori áruházat, hanem a szomszédos irodaházat is birtokolja, vagyis még a 10 százalékos részesedés is érdemi vagyon. Az osztrák befektetőknek és menedzsercsapatuknak ugyanakkor más érdekeltségeik is vannak Budapesten, így egy hotel a belvárosi Arany János utcában, valamint egy irodaház-komplexum egy része a Budafoki úton.