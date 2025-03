Kitört egy kis belső lázadás a demokratáknál, Bernie Sanders Alexandria Ocasio-Cortez már nem csak a trumpista milliárdosokat veszi célba

Egyesült Államok;Demokrata Párt;Donald Trump;Republikánus Párt;Bernie Sanders;Elon Musk;

2025-03-29 23:11:00 CET

Egyszerre ironikus és jövőbe mutató, hogy a 83 éves korábbi demokrata, mára független vermonti szenátor és politikai tanítványa, a mindössze 35 éves Alexandria Ocasio-Cortez New York-i demokrata képviselő veszik fel a politikai harcot és mozgósítanak a második Trump-adminisztráció populista térfoglalásával szemben.

A Fighting Oligarchy elnevezésű kampánykörútjukon célzottan államokat ejtettek útba, amelyeket a tavalyi elnökválasztáson billegő államként tartottak számon, mind Donald Trump javára dőltek és nagy számú munkás-vagy középosztálybeli szavazó otthonát jelentik. Az elmúlt hónapban számos államban, többek között a republikánus elnök által behúzott Michigan, Wisconsin, Arizona és Nevada államokban is több tízezer ember előtt tartottak politikai nagy gyűléseket. A coloradói Denverben a zöldfülűnek aligha nevezhető szenátor személyes rekordot is felállított a látogatószámot illetően, itt több mint 30 ezren voltak kíváncsiak az USA politikai palettáján karakteresen baloldalinak tartott politikusra.

A megmozdulások erejét részben Trump elnök és a kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) vezetője, Elon Musk milliárdos drasztikus kiadáscsökkentő intézkedési, valamint a washingtoni központú minisztériumok leépítése ellen tiltakozó szövetségi alkalmazottak tömege adja.

Az ellenállás másik tüzelője a Demokrata Párton belül megindult lassú erjedés, amely igyekezne reagálni a demokrata szavazók saját pártjukkal szembeni elégedetlenségére. Szimbolikus erejű volt, ahogy a szenátus kisebbségi demokrata frakciójának vezetője két hete igennel szavazott a republikánusok által benyújtott költségvetési törvényjavaslatra, amely a hagyományos gyakorlatnál szélesebb hatáskört biztosít az elnöknek a források tekintetében. Schumer a döntését azzal indokolta, hogy a kisebbik rosszat jelentő választásként a szövetségi állam finanszírozásának leállását igyekezett elkerülni, ugyanis az szabad utat adott volna Trump és Musk számára a szövetségi intézmények lebontásához.

A demokraták jelenleg a kongresszus mindkét házában kisebbségbe szorultak. A képviselőház demokrata frakcióját vezető Hakeem Jeffriesen is azt kérik számon a szavazók, amit Chuck Schumer szenátoron: az eddigi önfelmentés és a passzív áldozatszerep helyett harcoljanak a Trump-kormányzat szövetségi intézményeket támadó intézkedései ellen.

Az arizonai Tempében tartott nagy gyűlés után Sanders interjút adott, amelyben részleteket is megosztott a mozgalmukról. A szenátor szerint Trump alkotmányos válságot idézett elő az Egyesült Államokban, jogellenesen számolta fel rendeleti úton szövetségi hivatalokat, így az oktatási minisztériumot is, amelynek megszüntetéséhez kongresszusi hozzájárulás szükséges, mivel 1979-ben szövetségi törvény hozta létre az intézményt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Trump-adminisztráció dacolt a szövetségi bírák ítéleteivel, amikor csapatszállító repülőgépekkel venezuelai illegális bevándorlókat toloncolt ki El Salvadorba.

Az alkotmányos válságon kívül Sanders természetesen a megélhetési válságról is állást foglalt. – Éveken át úgy beszéltem az oligarchák uralmáról, mint absztrakcióról . Ám azóta, hogy a világ leggazdagabb embere, Musk csaknem 300 millió dollárral támogatta Trump és a Republikánus Párt más jelöltjeinek sikeres kampányát, a kormányzat kiadáscsökkentő akciója keretében már a veteránok ellátásának megszorításáról és a nyugdíjak csökkentéséről is dönthet. Vaknak kell ahhoz lenni, hogy ne lássuk, a milliárdosok jóvoltából a milliárdosok érdekeit képviselő kormány van hatalmon, fogalmazott. A vermonti szenátor ugyanakkor egykori pártját is kritizálta, amikor rámutatott, hogy a Demokrata Párt elvesztette az alulról szerveződő mozgalmait. Kivételként éppen Ocasio-Cortezt méltatta, aki

fiatalok millióinak példaképe lett azzal, hogy a takarítónő édesanyja mellől először csaposként dolgozott egy manhattani bárban, majd nagy meglepetést okozva győzelmet aratott a New York-i Queens és Bronx negyedet magába foglaló kongresszusi képviselő választáson.

A politikai közbeszédben csak a nevei kezdőbetűiből álló AOC rövidítéssel emlegetett puerto ricói származású politikus már a negyedik mandátumát tölti a washingtoni képviselőházban és Sanderssel folytatott országjárással saját döntően liberális és nagyvárosi táborát is szélesítheti. Nem számít kire szavaztál a múltban (…), ahogy a faji, vallási hovatartozásod, a nemed vagy a szexuális irányultságod vagy a biológiai nemed sem számít. Az sem számít, hogy nem értesz egyet velem bizonyos dolgokban. Ameddig harcolni vagy kész akár olyanokért is, akik nem személyes ismerőseid, mi itt örömmel látunk – mondta Ocasio-Cortez az arizónai állami egyetemen tartott rendezvényen.

AOC retorikája vonzó lehet azon választók számára, akiknek pont a szintén New York-i Chuck Schumer szenátor által megtestesített konfliktuskerülő politizálásból lett elege. A progresszív párt másik felemelkedő csillaga a texasi képviselő, Jasmine Crockett. A konzervatív államból érkező fekete politikusnő a múlt héten azzal keltett feltűnést, hogy Elon Muskkal ellenállásra buzdított. A milliárdossal szembeni politikai véleménynyilvánítás számos helyen a vállalkozó által alapított Tesla autószalonok elleni támadásban nyilvánult meg. Ezzel kapcsolatban Pam Bondi, a Trump-kormányzat legfőbb ügyésze óva intette a texasi képviselőnőt és az őt támogatókat.