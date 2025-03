Joszif Sztálint, Adolf Hitlert és Mao Ce-tungot mentegette Elon Musk, aztán inkább törölte a posztját

Egyesült Államok;Sztálin;Adolf Hitler;Mao Ce-tung;Elon Musk;

2025-03-15 19:21:00 CET

„Sztálin, Mao és Hitler nem ölte meg emberek millióit. A közalkalmazottak tették” - ez állt abban az X-bejegyzésben, amit Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, a Trump-adminisztráció tagja, a Tesla, a SpaceX és az X tulajdonosa jó ötletnek talált retweetelni.

A bejegyzést – írja The New York Times – hatalmas felhördülés fogadta, Elon Musk villámgyorsan rájött (inkább szólhattak neki – a szerk.), hogy ez így nincs rendben, szóval sietve törölte is a retweetjét, csakhogy akkor a közönsége már elkezdte összeszedni, hogy Joszif Visszarionovics Sztálin, Adolf Hitler és Mao Ce-tung tömeggyilkos rendszere hány ember haláláért felelős. A pontos számokat lehetetlen megállapítani, mindenesetre becslések szerint a szovjet diktátor uralma alaphangon 20 millió, de egyes feltételezések szerint ennél jóval több ember halálát okozta, ebből csak az 1930 és 1932 közötti holodomor áldozatainak számát 3 és 8 millió fő közé teszik. Az Adolf Hitler vezette náci Németország hajtotta végre a holokausztot, amelynek becslések szerint nagyjából hatmillió zsidó, illetve más, üldöztetésre ítélt kisebbség tagjai estek áldozatul, a II. világháború halálos áldozatainak a számát pedig 70-85 millió közé teszik, ami azt jelenti, hogy a konfliktusban a világ akkori lakóinak a 3 százaléka veszthette életét. Mao Ce-tung kínai kommunista diktátor a maga részéről a világtörténelem legnagyobb tömeggyilkosának számít, összesen 44–72 millió ember élete száradhat a lelkén.

Elon Musk jelenleg Donald Trump kormányzati hatékonysági hivatalát (DOGE) vezeti, amelynek tevékenysége gyakorlatilag abból áll, hogy bürokráciacsökkentés felkiáltással minél jobban leépíti a közszférát és elveszi a támogatást az államilag finanszírozott szervezetektől, sok esetben olyanoktól is, amelyek amúgy kulcsfontosságú munkát végeznek.

Elon Musk kommunikációjában rendre visszatérő elem, hogy az Egyesült Államok problémáinak oka a bürokrácia és a közszféra, de jelen esetben inkább arra lehet gyanakodni, hogy a világ leggazdagabb embere egyszerűen imádja a szélsőjobboldalt: 2025. január 20-án Donald Trump egyik beiktatási rendezvényén, a washingtoni One Capital Arenában szólalt fel, amikor egy jókora karlendítéssel (vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonló mozdulattal) intett a közönsége felé, de nyíltan a támogatásáról biztosította a német szélsőjobboldali AfD-t és a magyargyűlölő, Vasgárda-szimpatizáns volt román elnökjelöltet, Călin Georgescut is.