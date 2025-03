Matolcsy Ádám barátja gyors ütemben eladta nagykereskedő cégét

Matolcsy-alapítvány;cégeladás;Száraz István;

2025-03-28 14:12:00 CET

Eladta a különleges élelmiszereket forgalmazó bolthálózata mögötti nagykereskedő cégét, a Culinaris Wholesale Kft.-t Száraz István, Matolcsy György volt jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja - értesült a Válasz Online.

A lapnak több forrása is megerősítette, hogy Száraz István eladta a Culinaris nevű bolthálózatot is ellátó céget. Felmerült, hogy a kiskereskedelemmel foglalkozó Culinaris Retail Kft. eladásáról is megállapodott már, ez azonban még nem biztos, csak annyi valószínű, hogy arról is tárgyalt már potenciális vásárlókkal.

Miképp azt a Válasz Online felidézi, az első Culinaris kisbolt 2003-ban nyílt, ez volt az egyik első „prémium kategóriás delikát bolt”, amely azt jelenti, hogy jó minőségű és Magyarországon különlegesnek számító élelmiszereket és italokat forgalmazott. Az alapító-tulajdonos Oláh Bogáthy Zoltán 2020 őszén adta el Száraz Istvánnak a vállalkozását. A Culinaris csoportnak jelenleg három prémium közért, egy alkoholos italokat forgalmazó üzlet és egy nagykereskedő cég a része. Ez utóbbi más boltokat, illetve éttermeket és szállodákat szolgál ki, s ezaz, amit Matolcsy Ádám barátja a lap szerint biztosan eladott.

A vevő nem akart nyilatkozni a Válasz Online-nak, de azt azért megtudták, hogy április második felében zárják le az üzletet, és akkor hivatalos sajtóbejelentés is lesz róla. Hogy a boltokat is átveszi az illető, az nem derült ki. Ha nem, akkor várhatóan át kell alakítani a cégstruktúrát. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy idén februárban mindkét Culinaris Kft.-nek új ügyvezetője lett, s a lap szerint mindkét cég esetében egy bizonyos Fernbach Krisztina került a pozícióba, akit leginkább Matolcsy Ádám cégeinek pénzügyi vezetőjeként ismer az üzleti világ. Ő volt a fideszes propagandatermékké silányított Origo pénzügyi igazgatója is, miután a lap Száraz Istvánhoz, majd rövid idő után Matolcsy Ádámhoz került.

Száraz Istvánnak egyébként nem ez az egyetlen cégeladása a közelmúltban, a 24.hu például február végén írta meg, hogy 450 millió forintért árulja a balatonakarattyai Pine Weekendhouse nevű panzióját is, amelyhez 42 millió forint állami támogatást kapott még 2019-ben. Nem zárható ki, hogy a sebtében történő eladásoknak esetleg lehet valami közük ahhoz, hogy az Állami Számvevőszéknek úgy bő tíz év után feltűnt, hogy horribilis mennyiségű pénzek tűntek el a Matolcsy György elnökölte Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból, amely vagyon jelentős része a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a mára legendássá vált baráti körénél landolt.