Csacskák Mondéniában, avagy LánczT, GulyGer, SzijjáPét és BayeZ chatel

LánczT Megvan, Főnök! Megvan! Főnök! A Nagy Poloska-Leugató Nyomulás (NAPOLEUN) 88 teleírt oldalon. Éjt nappallá téve, gyerekek! Látás, Mikulás! Éreztem én, hogy nem lesz hiábavaló a 6,2 milliárdos szuverenitásvédelmi költségvetés 1,6 milliárdos kommunikációval! Nagyot mentünk.

NagyMár És még a 13,8 milliós szuverenitásvédelmi karácsonyi buli is kellett, mint egy falat kenyér!

LánczT Ahogy mondod, Marcikám! Micsoda másnap, medveanyám!

DeutT A sokszínűség a lényeg, édes öcsém! Meg a répa! Erre iszom ;) egyet! Ennyi. LOL

KocsMát Na, és mit gondoltok? A magyar szuverenitás ellen áskálódnak, ellátmányt kapnak az amerikai és a brüsszeli zs… zsíros háttérhatalmaktól. Tiltsuk be a francba az egész bagázst!

GulyGer Egyetértek. Legfeljebb kettőt, de most világos Btk.-tényállással peckesedhetünk. Btk. 258 per egy: aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

SemjéZ Márpedig itt az ország függetlensége Brüsszelnek van árulva a tudjuk kik által! Külföldi szervezet, pipa, kapcsolatot tart fenn, pipa. Tiltsuk befelé őket, mielőtt késő lesz! Vagy kifelé. Tele vagyunk lehetőségekkel.

MW Attaaack! Forward, boys! Send the planes at the bad guys! Sorry...

Michael Waltz kilépett a csoportból

SzijjáPét Peti a Vörös térről, brékó. Szuper minden! Sajnálatomat fejeztem ki, hogy az ukránok támadták az orosz energetikai infrastruktúrát, ezért egy-egy napra leállt a kőolajszállításunk. Belebuknánk tíz perc alatt, ha leállna teljesen. Most megállapodás született arról, hogy nem támadják egymás infrastruktúráját, aminek azért van nagy jelentősége, mert Oroszországból kőolajat és földgázt is vásárolunk.

NagyMár És kevesebb áramszünettel talán az ukránok is nagyobb eséllyel élik túl háborút.

SzijjáPét Hát ez már nem fért bele a moszkvai bejelentkezésembe, Marcikám! Eszem a zúzádat! :)))

KocsMát Szóval, hogyan legyen? Kitiltás vagy betiltás?

BayeZ Mindkettő, de elébb csak taknyon tenyerelném ezeket a férgeket, mert tökéletesen törvénytelen, amit csinálnak. Sehol a büdös életben nem engednék meg nekik ezt az áradást. Úgy kell őket kivágni, mint a macskát szarni. Ha a taknyukon és a vérükön kell kirángatni őket az országból, akkor a taknyukon és a vérükön.

Bede Zsolt belépett a csoportba

BayeZ Zsocókám, édes vérem, hányan jöttök a hétvégén? A fekák már cserkelik a nagy-kudukat! Öt nap Namíbia, hat trófea 7715 euróért. Zsocókám! A szittyót most én állom! Annyi sakált lövöldözünk ingyen, amennyit nem szégyellünk, és két cápavadászat is benne van az árban.

BayeZ Bocs, ezt nem ide…

Pete Hegseth kilépett a csoportból

NémBal Kitiltás, betiltás. Én azért fosok ettől, gyerekek. Nem csinálunk belőlük mártírt? Esetleg megkérhetnénk őket, hogy távozzanak. Persze felemelt kézzel… :)))

Pete Hegseth visszalépett a csoportba

KocsMát Én azt mondom, túl nagy a rizikó. Tizenöt évet kockáztatunk.

OrVit Azért ne túlozzunk, tisztelt uraim! És persze hölgyem...

VitEsz Köszönöm a leszerződött magyar nőtársadalom hálás nevében, kedves Miniszterelnököm!

