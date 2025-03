Donald Trump hajlandó különalkut kötni egy-egy országgal a büntetővámokról, a járműipar után a világ gyógyszeriparára is le akar sújtani

Egyesült Államok;Donald Trump;különalku;büntetővám;

2025-03-29 09:02:00 CET

Donald Trump amerikai elnök hajlandó alkut kötni azokkal az országokkal, akik meg akarják úszni az amerikai büntetővámokat, de majd csak 2025. április 2., vagyis az amerikai büntetővámok hatályba lépése után – írja a Reuters.

Donald Trump az amerikai elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén beszélt erről, hozzáfűzve, nemsokára a gyógyszeripari termékekre is vámokat akar kivetni, azt azonban nem árulta el, mikor várható erről hivatalos a bejelentés, illetve mekkora mértékűek lesznek ezek a büntetővámok. Tájékoztatása szerint több ország – köztük az Egyesült Királyság – is megkereste az Egyesült Államokat azzal a szándékkal, hogy megállapodást kössenek, és így elkerüljék az esetleges kölcsönös vámintézkedéseket. – Szeretnének üzletet kötni. Ez lehetséges, ha mi is kapunk valamit érte (...) Teljes mértékben nyitott vagyok erre, ha olyan megállapodás születik, ami számunkra is előnyös. Arra a kérdésre, hogy ezek létrejöhetnek-e április 2. előtt, nemmel felelt, szerinte ez egy hosszabb tárgyalási folyamat.

Mint ismert, Donald Trump nemrég a világ autóiparára sújtott le nemrég 25 százalékos büntetővámmal. Az, hogy hajlandó különalkut kötni, a nyilvánvaló jele annak, hogy meg akarja osztani az esetleges egységes fellépést az amerikai büntetővámokkal szemben. Keményen dolgozik az Európai Unió egységének a megosztásán is, egy sikere pedig már van, őt Orbán Viktornak hívják, a magyar miniszterelnök legalábbis a 2025-ös gazdasági évnyitón beszélt már arról, hogy a vámháborún Magyarország is veszíteni fog, de lesz egy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomag.