Változik a forgalmi rend Benjámin Netanjahu látogatása miatt Budapesten, nyolc kerületet érintenek a lezárások

2025-03-31 16:26:00 CEST

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatása miatt 2025. április 6-ig, vasárnapig megváltozik a forgalmi rend a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a delegáció közlekedésének idejére úgynevezett dinamikus zárást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol – és ameddig – a védett járművek áthaladása miatt ez feltétlenül szükséges – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint a szakaszos és időszakos lezárások nyolc kerületet érintenek, a keresztutakat nem számítva 22 kilométer hosszan, ami a teljes budapesti közúthálózatnak kevesebb mint 0,5 százaléka.

Szakaszosan és időszakosan lezárják

szerdán 19 óra és csütörtökön 1 óra között a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4 – M0 – M3 autópálya bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér útvonalat.

csütörtökön 7 óra és 10 óra között a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

csütörtökön 11 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi István tér útvonalat.

csütörtökön 12 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között a Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér útvonalat.

csütörtökön 16 óra és 19 óra között a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Lovarda utca útvonalat.

csütörtökön 19 óra és 22 óra között a Lovarda utca – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Eötvös tér – Széchenyi István tér útvonalat.

pénteken 11 óra és 14 óra között a Széchenyi István tér – József Attila utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér – Károly körút – Astoria – Múzeum körút – Kálvin tér – Üllői út útvonalat.

pénteken 13 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között az Üllői út – Kálvin tér – Múzeum körút – Astoria – Károly körút – Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – József Attila utca – Széchenyi István tér útvonalat.

pénteken 16 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

pénteken 19 óra 30 perc és 22 óra 30 perc között a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi István tér útvonalat.

és vasárnap 7 óra és 10 óra között a Széchenyi István tér – József Attila utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3 kivezető – M3 – M0 – M4 - Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 útvonalat.

Az érintett útvonalat keresztező útszakaszokat szintén lezárják.

Kedden reggel 6 óra és vasárnap éjfél között Budapest több részén megállási tilalom lesz, erről ide kattintva találhatóak részletek. Az érintett területeken 2025. április 2. és április 6. között a kijelölt taxiállomások nem működnek.

A The Times of Israel vasárnap az izraeli kormányfő hivatala által közzétett menetrend alapján számolt be arról, hogy Benjámin Netanjahu szerda este utazik Magyarországra, ahol találkozni fog Orbán Viktorral. Kíséretével a szabbat alatt is hazánkban marad, vasárnap reggel hagyja majd el az országot.

A magyar sajtóban elsőként a Népszava írta meg, hogy Netanjahu április első hetében a magyar fővárosba érkezik.

Az izraeli miniszterelnököt azután hívta meg Orbán Viktor Magyarországra, hogy 2024.novemberében a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki ellene. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban elismerte, hogy Netanjahu még húsvét előtt az országba látogat, ám konkrét időpont akkor nem került szóba. Ahogy az izraeli sajtóban sem, amely április elejét jelölte meg.

Netanjahu budapesti látogatása jogi szempontból is rendkívülinek számít. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa miatt ugyanis a magyar hatóságoknak elvileg azonnal le kellene tartóztatnia az izraeli miniszterelnököt, amint leszáll a repülőgépről. Erre azonban semmi esély. A kormány nevében Gulyás Gergely már tavaly tavasszal jelezte: elfogadhatatlan, nem jogi, hanem politikai döntés született, ami lejáratja a grémiumot. Gulyás tavaly azt is felhozta indokként, hogy Magyarország ugyan ratifikálta a római statútumot, de nem tette a magyar jog részévé, így ezzel kapcsolatban idehaza semmilyen intézkedés nem hajtható végre. Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, a Corvinus Egyetem oktatója ugyanakkor lapunknak arról beszélt, jogilag nincs lehetősége az Orbán-kormánynak, hogy kitérjen a bíróság döntése elől.