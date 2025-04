Idén sem indult zökkenőmentesen a kompetenciamérés, több iskolában akadozott a tesztek kitöltésére használt rendszer

oktatás;Oktatási Hivatal;leállás;osztályzat;Belügyminisztérium;informatikai rendszer;kompetenciamérés;Nemzeti Pedagógus Kar;

2025-04-01 05:55:00 CEST

Több iskolában idén is előfordult, hogy lelassult vagy le is fagyott az országos digitális kompetenciamérésre használt felület - értesült a Népszava. Volt, ahol elindult, majd a feladatok megírása közben leállt a rendszer, máshol annyira lelassult, hogy egy percet is várni kellett, mire a diákok át tudtak lépni a következő feladatra. Egy budapesti iskola igazgatója ugyancsak a digitális felület akadozásáról számolt be lapunknak. Elmondta azt is, a problémákról jegyzőkönyvet kell készíteniük, amit az Oktatási Hivatalnak (OH) kell továbbítaniuk.

Az OH érdeklődésünkre azt közölte, hogy “az esetlegesen felmerülő lassulást helyi adottságok okozhatták”. Állításuk szerint a mérést kiszolgáló szerverek megfelelően működnek, az országos digitális mérések tervezetten zajlanak. Hozzátették: az OH-hoz érkezett minden bejelentést egyedileg megvizsgálnak a hivatal szakemberei.

A mérést idén március 24-e és május 30-a között kell lebonyolítaniuk az iskoláknak, múlt héten a 11. és a 7. évfolyamosok töltötték ki a teszteket. A kompetenciaméréseket digitális formában először 2022-ben végeztek, de több esetben akkor sem működött megfelelően a rendszer. Tavaly pedig egy “terheléses támadás” is történt a mérési időszak alatt, legalábbis az OH ezzel magyarázta a leállásokat. Idén ilyen eseményről még nem jött hír, ám múlt pénteken illetéktelenek feltörték az OH Tehetségkapu portálját, neveket, e-mail címeket és felhasználóneveket szereztek meg, de a hivatal közlése szerint a digitális országos mérést és a benne résztvevő tanulók adatait ez nem érintette.

Azért is fontos, hogy a digitális mérés zökkenőmentes legyen, mert a Belügyminisztérium (BM) azt tervezte, hogy már idén az év végi jegyekbe és a középiskolai felvételibe is beleszámító érdemjegyekkel osztályozzák a tanulók kompetenciamérésen elért eredményeit. Az erről szóló rendeletet végül nem vezették be, ennek ellenére még a múlt héten is volt olyan iskola, ahol arról tájékoztatták a szülőket, hogy a kompetenciamérés jegyre megy. A BM megkeresésünkre ismét leszögezte:

ebben a tanévben a kompetenciamérésre nem kapnak tantárgyi osztályzatot a diákok.

Megírtuk: az OH nemrég hozta nyilvánosságra a 2024-es kompetenciamérés eredményeit, a legtöbb évfolyamon a korábbinál is kevesebb pontot szereztek a diákok a matematika és a szövegértési teszteken. A hivatal érdeklődésünkre ezt azzal magyarázta, hogy - akár a kompetenciaméréseket, akár a PISA-mérést nézzük - a gyermekek eredményei nemzetközi szinten, egész Európában csökkenek, ebben szerintük szerepet játszik a tanulók motivációjának hiánya.

- A kitöltések mintázatán látszik, hogy a tanulók egyre kevésbé veszik komolyan a teszteket, csak gyorsan végig nyomogatják a feladatokat. A Belügyminisztériumban éppen ezért merült fel korábban, hogy jegyet kapjanak rá. Ez végül nem valósult meg, de a probléma még fennáll

- írták.

A tanulók motivációjának hiánya a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter szerint is problémát jelent, ám mint lapunknak fogalmazott, hosszabb távon ő inkább azt támogatná, hogy ne osztályzatokkal, hanem helyben, elsősorban pozitív motivációval értessék meg a gyerekekkel a kompetenciamérések fontosságát és értelmét.