Magyar Péter: Gáspár Győző tavaly márciusban még hozzánk jelentkezett, hogy feljön velünk a színpadra

zebra;Gáspár Győző;Magyar Péter;

2025-04-01 08:24:00 CEST

A Gulyáságyú Médiának adott interjút Magyar Péter Győrben, ahol a többi között arról beszélt, hogy a fideszes Gáspár Győző, azaz Győzike tavaly még őket kereste meg azzal, hogy szerepelne náluk, de az ellenzéki párt nem tartott igényt rá.

A zebra csak egy jelkép. Csinálhat Győzike bármit, de egy kicsit furcsa, hogy most a miniszterelnökkel milyen roadshow-t nyom. Lehet, hogy ezzel titkot árulok el, és nem akarom bántani a művész urat, de tavaly márciusban még hozzánk jelentkezett, hogy feljön velünk a színpadra, csak nem éltünk ezzel a remek lehetőséggel - mondta az ellenzéki párt elnöke. Kijelentésének a pikantériáját az adja, hogy Gáspár Győző három éve, 2022 márciusában belépett a Fideszbe, amiben semmi meglepő nem volt, a showman előtte és utána is többször beszélt arról, hogy rajong Orbán Viktorért, észt vett több békemeneten is.

Ami a zebrákat illeti, róluk a Tisza Párt elnöke kérdezte nemrég Orbán Viktor miniszterelnököt, aki fogta magát, és levelet írt a budapesti állatkertnek, hogy örökbefogadna egy példányt a páratlanujjú patásokból. A zebra kiválasztásához a miniszterelnök Gáspár Győzőt kérte fel, aki a múlt héten posztolt erről, a kormánypárti Origónak pedig elmondta, hogy már ki is választotta a megfelelő állatot. A Romy nevű fiatal példányt, amelyet Orbán Viktor örökbe is fogadott még aznap.

„Azt tudom üzenni a miniszterelnöknek, hogy ősi dakota mondás, ha döglött zebrán lovagol, akkor szálljon le róla” - mondta Magyar Péter. Vitályos Eszter zsírra szállt porról szóló ismert gondolatmenetét alapul véve hozzátette, amúgy lehet, nem is zebráról van szó, hanem lóra szállt csíkokról. Szerinte Győzike akár még zebraügyi kormánybiztos is lehet, mindazonáltal a zebra Magyar Péter szerint egy jelképe csupán annak, hogy az Orbán-kormány mennyi mindent lopott el, miközben megélhetési válság van.

Az egész zebragate kiindulópontja az volt, hogy Magyar Péter közölte, Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtokán kvázi házi szafarit hoztak létre, zebrákat is tartanak ott. A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt állította, viccnek is rosszak a Tisza Párt elnökének kijelentései, csakhogy Mészáros Lőrinc egyik cégének Hatvanpusztához közeli telephelyén valóban lehetett látni zebrákat tavaly.