Bódis Kriszta: Feudalizmusban élünk, aki úrnak tűnik, az is jobbágy

2025-04-01 07:55:00 CEST

Ön már politikus?

Eljött a pillanat, hogy közpolitizálni kell. Így lettem a Tisza társadalompolitikai szakértője.

Mi volt ez a pillanat?

A gyermekvédelem összeomlása, ami súlyosan érinti az általunk támogatott gyermekeket is. Azt a döntést azonban, hogy a valódi változáshoz muszáj politikai terepre lépni, hosszú folyamat előzte meg. Én is azt tapasztaltam, hogy az ország felbomlik és lebomlik, a szolgáltató rendszerek megszűnnek, vagy egyre kevésbé szolgálják az emberek valódi szükségleteit, a szakemberek elmenekülnek, vagy, ha „állnak is a vártán”, tehetetlenek. A Van Helyed Rendszere nem egy párhuzamos szolgáltató intézményi struktúra. Az a helyzet, hogy nincs is mivel már párhuzamot teremteni, mert a gyermekvédelem, az oktatás-, az egészségügyi-, szociális ellátórendszerek gyakorlatilag nem léteznek. 1989 óta kormányciklusokon átívelő társadalompolitikai vízió helyett csak fragmentált programok születtek.

Kapott garanciákat Magyar Pétertől a kormányzati ciklusokon átívelő gondolkodásra?

A Magyar Péter által ígért „társadalmi szerződés” a garancia rá. A Tisza kongresszusán elmondtam, akkora a baj, hogy sürgősen és párhuzamosan van szükség a rövid távú, tűzoltó és a hosszú távú, fenntartható megoldások kidolgozására. A politikusok tudják ezeket garantálni, a kereteket és a szakmai intézményrendszert pedig a szakpolitikusok fogják meghatározni. A kormányokon átívelő társadalmi konszenzus pedig az egészet legitimálja. Így lehet hosszú távon az állam stabilitását és a társadalom jólétét biztosítani.

Ebben a vízióban látja már a saját szerepét?

Katalizátor szerepben látom magam.

Miniszterként is akár?

Nem pozíciót, hanem feladatot vállaltam.

Egy interjúban azt mondta, nincsenek agytrösztjeink. A Tisza Pártnál ez másképp van?

A Tisza egy olyan mozgalom, ami társadalmi igényből nőtt ki. Ezért tudott megalakulni már a kezdetekkor 65 szakpolitikai munkacsoport.

Miért nem állt ki a Tisza Párt a gyülekezési jog megcsorbítása és a Pride betiltása ellen?

A kiállás az, hogy nem úgy táncolunk, ahogy kormánypárt fütyül. Egy kormányváltó tömeg készül a sorsdöntő választásra és rendszerváltást, szabadságot akar, a jelenlegi elnyomó, jogtipró, negatívan diszkriminatív struktúrák gyökeres átalakítását, a korrupt garnitúra kisöprését.

Váratlanul érte a kormánypárt politikai támadássorozata?

A bántalmazásra nem lehet lélekben felkészülni. De rengeteg megerősítő, pozitív visszajelzést kapok, hogy csináljam tovább.

A patronáltjaik budapesti továbbtanulását támogató részlegük, a Van Helyed Stúdió plusz veszélybe került, mert az állami kollégium, aki befogadta a programot, a szerződésüket felmondta, vélhetően az ön politikai szerepvállalása miatt. Mielőtt politikai színtérre lépett, beszélt az érintettekkel a kockázatokról?

Folyamatosan beszélünk róla. A fennmaradásunk is veszélybe került, mert céges támogatók álltak el az adományozástól. Elnézést kértek, és azt mondták, nem a véleményük változott az Van Helyed-ről, de nem tehetnek mást. Függő viszonyok között, feudalizmusban élünk, aki úrnak tűnik, az is jobbágy. Igazságtalan, hogy úgy érik az Van Helyed patronáltjait retorziók, hogy nem voltunk és nem is vagyunk politikai szervezet. A politizálás az én külön utam.

Miért ambicionálta a Fővárosi Szociális Közalapítványi Kuratóriumi tagságot?

Nem ambicionáltam. Megkértek, hogy vállaljam el, és igent mondtam. Hiszem, hogy a kuratórium többi tagjával együtt szakmailag megalapozott, jó munkát fogunk végezni.

A februári – első - előterjesztésben Bódis Krisztaként, a márciusi – másodikban – Horváth Krisztinaként szerepelt. Miért?

Meglepett, hogy sajtó azonnal átvette ezt a vádat, amit a Fidesz frakció igaztalanul terjesztett. A Fővárosi Tisza frakció ugyanis mindkét esetben a hivatalos nevemmel terjesztette elő a javaslatot. Szentkirályi azonban már az első előterjesztésnél elkezdte a közismert Bódis Kriszta alkotói nevemet besározni, és ezzel a mondvacsinált név csere történettel tovább uszítani ellenem.

Szentkirályi Alexandra fideszes képviselő azt mondta önről, tőről metszett lobbista, Soros-ügynök. Járt az alapítványnál a képviselő? Ismeri az ön munkáját?

Nem. De Novák Katalin még miniszterként meglátogatott, és Balog Zoltán is elismerte, támogatta a munkánkat. Nem gondolom, hogy Szentkirályi ne ismerné.

Hogyan kíséri egy gyermek életét a Van Helyed Alapítvány? Onnan indul a munka, hogy megfogan egy magzat?

A kismamával kezdődik, igen. Elejétől fogva partnerként vonjuk be a családot és a közösséget, jelen vagyunk a szegregátumokban. Például fürdőt és mosodát építettünk egy olyan telepen, ahol egyébként kútról hordják a vizet, mert a házakban nincs vezetékes víz. A Família Stúdióban a vízhez szoktatás “babahab programunk” nem a babaúszást jelenti, hanem azt, hogy a gyerek babakádban fürödhet úgy, hogy ehhez az anyukájának nem kell 30 flakon vizet fölvinni emelkedőn, amit aztán kályhán melegítene fel, ha van fa. A Van Helyed Rendszer a szegregátumokon kívül, integráló, korszerűen felszerelt környezetben, vagyis a stúdiókban – teljes állásban dolgozó szakmai csapattal, a gyermekek szükségleteire reflektáló pedagógiával és módszertannal, egyedi patronálási szisztémával – működik. A Van Helyed rendszerben, a Van Helyed támogató közösségében “nőnek fel” a gyerekek, egészen a pályára állásig.

Milyen konkrét eredményeik vannak?

Minden patronáltunk befejezi az általános iskolát és tovább tanul. 141 patronáltunkkal együtt közel négyszáz családtaggal dolgozunk közvetlenül és a szegregátumokban ezer főt is elérünk. A patronáltjaink 95 százaléka szakmát, érettségit szerez, munkába áll, sokan egyetemen tanulnak tovább, van aki külföldön. Hatásvizsgálatok bizonyítják, hogy egy generáció alatt meghaladja a patronáltjaink iskolai végzettsége a szüleikét. Ez azt jelenti, hogy a Van Helyed modellje a rendszerszemléletű oktatási esélyegyenlőség biztosításával képes a szegénység ördögi körének megszakítására. Egy neves nemzetközi gazdasági tanácsadó cég kiszámolta, hogy a Van Helyedben a gyermekekre fordított évi 1,2 millió forint húsz évvel később 10-15-szörös megtérülést hoz az államnak, ugyanis a fiatalok munkába állnak és adófizető állampolgárok lesznek. Az egész társadalom jövője múlik azon, hogy milyen módon támogatjuk a családokat és gyermekeket.

A Népszava írta meg először, hogy 280-300 újszülött rekedt kórházakban, mert a szüleik nem tudják, nem vihetik, vagy nem akarják hazavinni őket. A jelenség Észak- és Kelet Magyarországot sújtja leginkább, ide tartozik Ózd is. Mi ennek az oka, és hogyan lehetne segíteni?

Az az anya, aki a kórházban hagyja a gyerekét, legtöbb esetben végtelenül reménytelennek, kilátástalannak érzi a helyzetét. Nincs segítsége abban, hogy az újratermelődő generációs szegénységből kikeveredjen.

A Van Helyed Alapítvány mentett meg anyát és kisbabát a szétválasztástól?

Néha az az érzésem, hogy folyamatosan mentésben vagyunk.

Mi kellene ahhoz, hogy minél kevesebb család kerüljön ilyen drámai helyzetbe?

A társadalompolitikai területek összehangolt működése.

Az elmenekült szakemberek visszahozhatóak?

Akkor igen, ha az állam hagyja őket dolgozni, bízik a szakmaiságukban és segíti a fejlődésüket. A munkájukhoz pedig minden anyagi és jogi keretet, biztosít.

Családbarátnak mondott országban élünk. A különféle támogatások, kedvezmények eljutnak a szegregátumban élőkhöz?

Még a számukra kidolgozott telepprogramok sem jutottak el.

Ellenzi a kormány a családi pótlék emelését, a munkával összekötött adókedvezményben látja a családok megfelelő támogatását. Önnek mi az álláspontja?

A családi pótlék 2008 óta nem emelkedett. Még az infláció mértékével sem. Nagyon fontos eleme a családtámogatási rendszernek, emelni kell. Problémának látom, hogy a kormány a munkaalapú társadalmat forszírozza, és közben gazdasági válságba sodorta az országot. Holott a mindenki számára elérhető minőségi oktatás, vagyis tudásalap nélkül nincs működő gazdaság, mert képzetlen emberek nem tudnak integrálódni a munka világába.

Mikor ismerhetik meg a választók a Tisza választási programját?

A Tisza honlapján is olvasható. Számos programpont szerepelt már a februári kongresszuson elmondottakban. A célkitűzések többek között a családtámogatásra, a nyugdíjasok helyzetének a javítására és a szociális ellátórendszerre vonatkoznak. A most zajló Nemzet Hangja kezdeményezés azt is méri, milyen ezeknek a javaslatoknak a társadalmi támogatottsága. Lényeges, hogy lesz önálló minisztériuma az oktatásnak, az egészségügynek, és a vidékfejlesztésnek is.

Azt mondta Magyar Péter, hogy ha kormányra kerülnek, akkor Bódis Krisztákra lesz szükség. Milyenek a Bódis Kriszták?

- Akik nem csak beszélnek, de cselekszenek is. Példaképeim is ilyen nők: Brunszvik Teréz, Tüdős Klára, Slachta Margit, Kéthly Anna, vagy Kossuth Zsuzsa. Hiszem, hogy mi nők más szempontrendszert hozunk a közéletbe, a politikába, és nem gondolom, hogy a férfiak alá kell rendelnünk magunkat.

A Tisza-kormánynak lesznek női miniszterek?

Biztos vagyok benne, hogy erre a Tisza törekedni fog.