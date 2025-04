Gáspár Győző: Magánbeszélgetésem volt Magyar Péterrel, fellépésről szó sem esett

Fidesz;zebra;Gáspár Győző;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-04-01 16:16:00 CEST

Nem tagadom, hogy beszéltem Magyar Péter úrral, de leszögezem, magánbeszélgetés volt, két magánember között – reagált a Blikknek Gáspár Győző a Tisza Párt elnökének interjújára, amelyben az ellenzéki pártvezető azt állította a Győzike néven ismertté vált showmanről, hogy – szóhasználata szerint – a művész úr tavaly márciusban még hozzájuk, a Tisza Párthoz jelentkezett, hogy felmegy velük a színpadra, de ők nem éltek ezzel a remek lehetőséggel. Ezt annak apropóján mondta, hogy a férfi zebraügyben „roadshow-t nyom” a miniszterelnökkel.

– Egy biztos, visszautasítom hogy fellépésről lett volna szó, ami két okból sem lehetséges. Egyrészt, köztudottan kormánypárti vagyok, elköteleztem magam a Fidesz mellett, és ezt büszkén vállalom is. Ugyanakkor a fellépéseimet nem én intézem, nem is intézhetem, van menedzserem, irodám, én csak a dátumokat és a helyszíneket kapom meg, s mivel ezeket nem ismerem, nem is vállalhatok csak úgy, hipp-hopp bárki kedvére egy fellépést, bármilyen színpad vagy közönség legyen is szó. Annyira nem az én feladatom a szervezés, hogy sokszor azt sem tudom, milyen koncertre, rendezvényre megyek.

Boda Tímea, a Tisza Párt sajtófőnöke minderre azt nyilatkozta, hogy „a művész úrral kapcsolatos korábbi nyilatkozatunk a valós, nem áll érdekünkben hamisan feltüntetni a tényeket”. Szerinte az sokkal fontosabb, amit Magyar Péter mondott, hogy a zebraügy egy jelkép, és azt jelképezi, hogy mennyit loptak a magyar emberektől.

Az ügy pikantériája, hogy Gáspár Győző három éve, 2022 márciusában belépett a Fideszbe, amiben semmi meglepő nem volt, a showman előtte és utána is többször beszélt arról, hogy rajong Orbán Viktorért, részt vett több békemeneten is. Amint arról lapunk is írt, az egész zebragate kiindulópontja az volt, hogy Magyar Péter közölte, Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtokán kvázi házi szafarit hoztak létre, zebrákat is tartanak ott. A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt állította, viccnek is rosszak a Tisza Párt elnökének kijelentései, csakhogy Mészáros Lőrinc egyik cégének Hatvanpusztához közeli telephelyén valóban lehetett látni zebrákat tavaly. Végül a leggazdagabb magyar vállalatbirodalma el is ismerte, hogy tartanak zebrákat.