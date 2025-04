„Az egység az erősségünk” – Ursula von der Leyen válaszlépéseket helyezett kilátásba Donald Trump vámjaival szemben

Európai Unió;Egyesült Államok;Donald Trump;Ursula von der Leyen;importvám;

2025-04-03 08:28:00 CEST

„Sokan közületek úgy érzik, cserbenhagyott legrégebbi szövetségesünk. Fel kell készülnünk arra a hatásra, amit mindez elkerülhetetlenül okozni fog” – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a világ országaira kivetett büntetővámjai között 20 százalékos sarccal sújtja az EU-tagországokból az Egyesült Államokba áramló árukat.

Von der Leyen leszögezte, Európának minden a rendelkezésére áll ahhoz, hogy átvészelje ezt, „az egység az erősségünk”. Hozzátette, az Egységes Európai Piac „a biztonságos kikötőnk a viharos időkben”, és a közvetlenül érintettek oldalán állnak majd. Már bejelentettek intézkedéseket – folytatta – az acél- és autóipar támogatására, most pedig újabb párbeszédek kezdődnek ezek mellett a gyógyszeripari szektorral is, melyeket aztán újabbak követnek majd.

A BBC szerint Ursula von der Leyen azt is közölte, hogy Európa – reagálva Donald Trump bejelentésére – már véglegesíti első intézkedéscsomagját az acélvámokra válaszul, és további ellenintézkedéseket készít elő arra az esetre, ha a tárgyalások kudarcot vallanának.

Az uniós országok vezetői közül Giorgia Meloni olasz miniszterelnök volt az első, aki reagált az amerikai elnök által bejelentett vámokra. A döntést rossznak nevezte, kiemelve, hogy egyik félnek sem érdeke, és leszögezte: mindent megtesznek, hogy elhárítsák a kereskedelmi háborút, ami elkerülhetetlenül gyengítené a Nyugatot más globális szereplők javára.

Mint megírtuk, importvámokról van szó, a minimális érték 10 százalék, néhány országot – például az Egyesült Királyságot, Ausztráliát és Brazíliát – legalábbis csak ennyivel bünteti 2025. április 5-től az amerikai elnök. Kína 34, Japán 24, Dél-Korea 25, India 26, Svájc 31 százalékos importvámot kap.

Ahogyan korábban, az amerikai elnök most is jelezte, hogy van lehetőség megállapodásra, ha a most megsarcolt országok csökkentik az amerikai árukra kivetett importvámjukat, akkor az Egyesült Államok is csökkenteni fog. Trump az általa a felszabadulás napjának nevezett keddi bejelentéstől függetlenül sarcolja meg 25 százalékos importvámmal a világ járműiparát is.

Kanadát és Mexikót ebben a körben az amerikai elnök nem büntette, az Egyesült Államok két legnagyobb kereskedelmi partnerével az amerikai elnök külön kereskedelmi háborút vív. Az egész rohamot vélük kezdte, aztán a válaszfenyegetések hatására egyelőre mindegyik fél halasztott.