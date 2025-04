Gulyás Gergely: Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Magyarország;kilépés;Gulyás Gergely;Nemzetközi Büntetőbíróság;

2025-04-03 09:56:00 CEST

Az Orbán-kormány arról döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön az MTI-vel.

Gulyás Gergely azt mondta,

a felmondási eljárást, az alkotmányos és a nemzetközi jogi kereteknek megfelelően az Orbán-kormány csütörtökön kezdeményezi.

A Nemzetközi Büntetőbíróság „egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt”, ugyanakkor az elmúlt időszakban azt látni, hogy – és erre a Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő elleni vádemelés a legszomorúbb példa – politikai testületté vált – tette hozzá. Majd megjegyezte, a kormány mindezt elfogadhatatlannak tartja, ezért úgy döntött, hogy nem kíván részt venni a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájában.

Gulyás Gergely közölte, Magyarország eddig is sajátos helyzetben volt, mert szemben más ICC-tagállamokkal, az Országgyűlés soha nem hirdette ki a bíróság statútumát, így az nem a belső jog része. Mindezért a világos jogi álláspontunk az, hogy Magyarországon ennek alapján senkit letartóztatni, „senkivel semmilyen eljárást” kezdeményezni jelenleg sem lehetne – mutatott rá. Azt mondta,

Magyarország az előbbi kétes helyzetet nem azzal kívánja felszámolni, hogy kihirdeti az említett statútumot, hanem a felmondási eljárás eredményeként elhagyja a Nemzetközi Büntetőbíróságot.

A miniszter kifejtette, az ICC tevékenysége kapcsán „komoly aggályok merültek fel” nemzetközileg is az elmúlt időszakban. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak az Egyesült Államok, Kína és Törökország soha nem volt tagja, valamint az Egyesült Államok Kongresszusa is arról döntött, hogy kétpárti támogatással szankcionálni kívánja a ICC bíráit. Továbbá az európai partnerek között is, a leendő német kancellár vagy a hivatalban lévő lengyel miniszterelnök is világossá tette, hogy a kihirdetés miatt náluk fennálló belső jogi kötelezettség ellenére is semmibe vennék a bírósági döntést, és az izraeli kormányfőt szívesen látják.

Mindezek jól bizonyítják – folytatta –, hogy az ICC tevékenysége „eltért az eredeti céltól”, és miután „politika bírósággá vált”, ezért Magyarország a jövőben nem kíván a tagja lenni.

A bejelentést az ICC nemzetközi elfogatóparancsának a hatálya alatt álló izraeli kormányfő, Benjámin Netanjahu látogatására időzítették.

A Szabad Európa már korábban beszámolt arról, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a múlt héten tartott nagyköveti értekezleten Tuzson Bence igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Az tegnap derült ki, hogy a korábban ismert időpontnál később, szerda este helyett csak csütörtök hajnalban száll le Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő gépe a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A The Times of Israel arról is beszámolt, egy harmadik ország tisztviselője is Magyarországra utazik azért, hogy találkozzon az izraeli kormányfővel. Mint ismert, az izraeli miniszterelnöknek ez az első európai útja azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tavaly elfogatóparancsot adott ki ellene és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen a gázai háborúban elkövetett háborús bűnök miatt. Orbán Viktor már aznap, 2024. november 21-én budapesti látogatásra hívta Netanjahut. Ez annak ellenére történt, hogy Magyarország ICC-tagország, vagyis az izraeli miniszterelnököt le kellene tartóztatni. Amiért mégsem fogják, arról Gulyás Gergely beszélt már 2022. márciusában is, a Vlagyimir Putyin ellen ellen kiadott elfogatóparancs idején. Bár az Országgyűlés ratifikálta az elfogatóparancs alapjául szolgáló római statútumot, alkotmányossági aggályok miatt ezt máig nem hirdették ki Magyarországon.