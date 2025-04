Szijjártó Péter a brüsszeli politikusok alkalmatlanságát látja a Donald Trump által kivetett, 20 százalékos vám hátterében

Európai Unió;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-04-03 09:07:00 CEST

Az európai gazdaság és így végső soron az európai emberek újra a brüsszeli politikusok alkalmatlanságának levét isszák – így kommentálta a Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette: a világ országaira kivetett büntetővámjai között 20 százalékos sarccal sújtja az EU-tagországokból az Egyesült Államokba áramló árukat.

„A helyzet az amerikai elnök tegnapi vámbejelentései után egyértelmű: az Európai Bizottságnak tárgyalnia kellett volna! Minderre volt (lett volna) két és fél hónapjuk” – fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette, tárgyalni kellett volna az amerikai kormányzattal a vámügyi együttműködésről és le kellett volna csökkenteni az autóipari vámokat az európairól az eddigi amerikai szintre, vagyis 10-ről 2,5 százalékra.

„Az Európai Bizottság azonban ezt is elhibázta. Nem tárgyaltak, helyette megint ideológiai kérdést csináltak egy gazdasági ügyből. S mindezt több ezer eurós havi fizetésért” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Mint megírtuk, importvámokról van szó, a minimális érték 10 százalék, néhány országot – például az Egyesült Királyságot, Ausztráliát és Brazíliát – legalábbis csak ennyivel bünteti 2025. április 5-től az amerikai elnök. Kína 34, Japán 24, Dél-Korea 25, India 26, Svájc 31 százalékos importvámot kap.

Ahogyan korábban, az amerikai elnök most is jelezte, hogy van lehetőség megállapodásra, ha a most megsarcolt országok csökkentik az amerikai árukra kivetett importvámjukat, akkor az Egyesült Államok is csökkenteni fog. Trump az általa a felszabadulás napjának nevezett keddi bejelentéstől függetlenül sarcolja meg 25 százalékos importvámmal a világ járműiparát is.

Kanadát és Mexikót ebben a körben az amerikai elnök nem büntette, az Egyesült Államok két legnagyobb kereskedelmi partnerével az amerikai elnök külön kereskedelmi háborút vív. Az egész rohamot vélük kezdte, aztán a válaszfenyegetések hatására egyelőre mindegyik fél halasztott.