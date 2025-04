Gyengül a forint, 406 felett is járt az euró

euró;forint;devizapiac;forintgyengülés;

2025-04-04 12:43:00 CEST

A dollárhoz képest sem tudja tartani magát a magyar deviza.

Világszerte komoly pénz- és tőkepiaci mozgásokat váltottak ki a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett vámlépések, a részvénypiacok csütörtöki zuhanásával párhuzamosan a dollár viszont nem erősödött, hanem nagyot gyengült, főleg az euróval szemben. Ebben a környezetben a forint az euróhoz képest esni kezdett, míg a dollárral szemben szárnyalt, aztán pénteken már egységesen esik mindkét nagy devizával szemben – írja a Portfolio.

Cikkünk megjelenésekor 405,9-nél van az euróárfolyam, de a portál szerint a forint 406 felett is járt az euróval szemben. A magyar deviza egyébként nem lóg ki a régiós sorból: a lengyel zlotyt is nagyjából hasonló mértékben ütik a piacon. A dollárhoz képest sem tudja tartani magát a forint, az árfolyam 4,5 feletti veszteségben is állt ma, 369,4-nél.