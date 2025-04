Benjamin Netanjahu következő útja Donald Trumphoz vezet

Washington;Izrael;Benjamin Netanjahu;Gáza;látogatás;Donald Trump;

2025-04-04 21:08:00 CEST

Az izraeli miniszterelnök néhány hónapon belül már másodjára találkozhat az amerikai elnökkel, akivel egyébként Orbán Viktor bejelentéséről, Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépéséről is tárgyalt már.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nemsokára az Egyesült Államokba látogathat – közölte Donald Trump amerikai elnök az amerikai elnöki különgépen újságíróknak. A The Times of Israel cikke szerint Donald Trump arról beszélt, hogy a jelenleg Magyarországon tartózkodó izraeli kormányfő akár már a jövő héten az Egyesült Államokba utazhat, de ezt amerikai és izraeli hírforrások nem erősítették, meg. A találkozóra valószínűleg néhány hét múlva kerülhet sor.

Netanjahu február elején járt Trumpnál, amikor ő volt az első külföldi vezető, aki a négy év hatásszünet után a Fehér Házba visszatérő elnökével elsőként találkozott. Az újabb meghívásról egy izraeli tisztviseő számolt be, időpontot nem említve. Az izraeli miniszterelnöki hivatal közlése szerint a több napig, vasárnapig itt tárgyaló izraeli miniszterelnök nem csak Orbán Viktorral tárgyalt Budapest kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróságból, a lépést telefonon Donald Trumppal is megvitatta.

Az újabb amerikai-izraeli csúcstalálkozó egyik fő témája az a 17 százalékos büntetővám lesz, amellyel a Trump-adminisztráció az izraeli importot sújtotta. Az intézkedés annál is inkább meglepetést okozott, Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter megelőző lépésként a hét elején eltörölte az amerikai termékekre még megmaradt vámokat. Emellett természetesen Gáza kérdése is szóba kerülhet, amelyből az amerikai elnök afféle közel-keletzi riviérát varázsolna a palesztinok eltűnése után. Megpróbáljuk megoldani a sok évtizedes gázai problémát – magyarázta most Donald Trump.