Orbán Viktor: Politikai testületté vált jónéhány nemzetközi intézmény, sajnos közéjük tartozik a Nemzetközi Büntetőbíróság is

Európai Unió;Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;Nemzetközi Büntetőbíróság;

2025-04-04 07:51:00 CEST

Magyarország mindig is "fél szívvel állt az egész dologhoz" - állapította meg a miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.

Huszonöt év nagy idő, az egész nemzetközi politikai térben komoly változások történtek - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában. A kormányfő hozzátette, a nemzetközi szervezetek tekintélyes része egyre inkább egy globális hatalmi rendszer részévé vált, szembefordult a tagállamok önállóságával, túlterjeszkednek a hatáskörükön. "Egész egyszerűen politikai testületté vált jónéhány nemzetközi intézmény, sajnos közéjük tartozik a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is, ez egy politikai bíróság" - fogalmazott.

A miniszterelnök közölte, az amerikaiak, oroszok, kínaiak, törökök sem voltak tagok, így nem mondhatjuk, hogy az egész világ tolongott volna, hogy ennek a szervezetnek a tagjává váljon. Szerinte amikor beléptünk, az összekapcsolódott a gondolattal, hogy Magyarország a kommunizmus után elfoglalja a helyét a nemzetközi térben.

Orbán úgy véli, Magyarország mindig is "fél szívvel állt az egész dologhoz", ugyan a statútumot aláírta, sosem tette a magyar jog részévé. "Sosem tettük meg az összes lépést, amivel ez egyébként Magyarországon kikényszeríthetővé vált volna" - szögezte le.

Szavai szerint három válasz adható arra, miért nem tartóztatták le Magyarországon Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, dacára annak, hogy az ICC ezt elvárta volna:

nem szokás, nem szokták letartóztatni a vendégeket.

nem akarták, "Izrael a barátunk, és a külpolitika értelme és célja egy ország számára, hogy barátokat gyűjtsön".

ha akarták volna, akkor sem utasíthatták volna erre a rendőröket, mert a nemzetközi szerződést nem tették a magyar jog részévé.

"Tehát mondhatjuk, hogy a miniszterelnök ezer százalékos biztonságban volt Magyarországon" - szögezte le Orbán Viktor.

A kormányfő ezután arról beszélt, Nyugat-Európában minden nap erősödik az antiszemitizmus, ahogy nő a migráció. Azzal, hogy az európai vezetők - elsősorban Brüsszelben - nem is akarják megállítani a migrációt, ezzel akarva-akaratlanul növelik az antiszemitizmust Nyugat-Európában - tette hozzá. Ezért szerinte kivételnek számít, hogy Magyarországon ma zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben.

Orbán Viktor kiemelte, nekünk közvetlen érdekünk Izrael stabilitása. Ha a Közel-Keleti térségben háború vagy bármilyen felfordulás van, annak mi a kárvallottjai leszünk. Hozzátette, szerinte százezer felett van azoknak a száma, akik Izraelben élnek, és magyar származásúak. A magyar államnak pedig minden egyes állampolgáráért felelőssége van. Másfelől van egy jelentős számú, elsősorban Budapesten összpontosuló zsidó közösség Magyarországon, nekik nem közömbös, hogy Izraelben mi történik, és Magyarországnak milyen a kapcsolata Izraellel. A kormányfő megjegyezte, van egy gazdasági érdekünk is, Magyarországnak ugyanis komoly együttműködése van Izraellel, és a turizmusunkhoz is jelentős mértékben járulnak hozzá, miután itt biztonságban érezhetik magukat, szívesen vannak itt. "Tehát számos olyan ok van, amely az izraeli-magyar jó kapcsolatok, stratégiai partnerség és barátság mellett szól" - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor arról is beszélt, azért nevezik az ideit az "áttörés évének", mert 5 gazdasági és 5 politikai célt tűztek ki. A hátteret egy gazdasági terv adja. Az első negyedévben szerinte 0,7-0,8 százalékkal fog növekedni a magyar gazdaság, ami a második negyedévben felmegy 1,5 százalékra, a harmadik negyedévben eléri a 3 százalékot, az év végén pedig a 3,5 százalékot. "Úgy érzem, hogy ezt me tudjuk csinálni" - szögezte le a kormányfő.

Majd megismételte, hogy "ha munka van, minden van", és nemcsak, hogy soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most, de a roma közösségből is sikerült sokakat behívni a munkaerőpiacra, amire nagyon büszke. Fontos, hogy a magas foglalkoztatási arányokat fenntartsuk, mert ha az csökkenni kezd, általában ők veszítik el először az állásukat - hangsúlyozta.

Áttérve a “külső hatásokra”, kiemelte, Nyugat-Európában nem azt a politikát folytatják, mint mi. Szerintük jelenleg a nemzetközi térben egy dolga van jelenleg Magyarországnak: Donald Trump amerikai elnököt békekezdeményezéseivel támogatni kell.

"Nem elgáncsolni, nem kritizálni, nem bírálni, nem betartani neki, hanem támogatni" - szögezte le. Úgy véli, Nyugat-Európa mást gondol, ott jól láthatóan utálják az amerikai elnököt, nem lennének elkeseredve, ha kudarcok érnék. És ők nem béketervet dolgoztak ki, mint a magyarok, hanem háborús tervet. Orbán Viktor kiemelte, Donald Trump egy dolgot már elért, elszigetelte a konfliktust, most már fegyvernyugvás kellene. A kormányfő hangsúlyozta, a vesztésre álló ukrán hadseregbe magyarokat is besoroznak, Magyarországnak "ezeregy érve van arra", miért kellene béke.

