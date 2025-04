Közleményben cáfolja a Magyar Orvosi Kamara Takács Péter államtitkár hazugságait

egészségügy;hazugság;cáfolat;Magyar Orvosi Kamara;Takács Péter;

2025-04-05 18:19:00 CEST

Nem, a kampányukban nem újságok szalagcímeit, hanem KSH-, OECD- és Eurostat-adatokat idéznek.

Interjút adott a Partizánnak Takács Péter egészségügyi államtitkár, a Magyar Orvosi Kamara pedig az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált a politikus néhány kijelentésére.

E szerint az interjúban Takács Péter államtitkár azt állította, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) nem vett részt az Alapellátási Munkacsoport február 5-i ülésén. „Ezzel szemben az igazság az, hogy a MOK két vezető tisztségviselője is ott volt, és aktívan részt vett az egyeztetésen. Az eseményről szóló összefoglalót tagjaink február óta elérik a MOK zárt felületén. A MOK már két évvel ezelőtt javaslatot tett a háziorvosi kompetenciák bővítésére, és azóta is sürgeti ennek a területnek az újraszabályozását; remélhetőleg ennek első köre idén tavasszal megtörténik" - hangzik a közlemény.

Takács Péter egy másik állítására reagálva a testület közölte, hogy társadalmi kampánya nem újságok szalagcímeit, hanem a hivatalos, mindenki által megismerhető KSH-, OECD- és Eurostat-adatokat idéz. Az adatok és azok forrásai a MOK kampányplakátjain és a Többet Érdemel oldalon is elérhetőek - jelezte a MOK, amely emlékeztetett arra is februárban azért indított társadalmi kampányt, mert a magyar lakosság egészségére és egészségügyi ellátására nem jut elegendő figyelem, jobbítási akarat, forrás. A MOK - ahogy eddig is tette -, továbbra is tárgyal az Orbán-kormány és az egészségügy irányításának képviselőivel, aktívan részt vesz a munkacsoportok tevékenységében, azonban a tárgyalást önmagában nem tekinti eredménynek. „Az egészségügyi ellátórendszer működésének tényleges jobbításához jelentős állami forrásbővítésre, valamint konszenzuson alapuló, megtervezett, és következetesen végigvitt strukturális, financiális és kulturális reformra van szükség. Ezek érdekében a MOK tovább folytatja a társadalmi kampányt” – nyomatékosítja a közlemény.