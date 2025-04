A győri Audi is bajba kerül Donald Trump büntetővámjai miatt, a város ellenzéki polgármestere Szijjártó Péterhez fordul

Szijjártó Péter;Győr;Donald Trump;Audi Hungaria;büntetővám;Pintér Bence;

2025-04-05 16:11:00 CEST

Pintér Bence abban bízik, hogy az elvileg jó amerikai kapcsolatokkal rendelkező Orbán-kormány meg tudja oldani a helyzetet.

Donald Trump amerikai elnök nemrég nyílt vámháborúba kezdett az egész világ ellen, amelynek egyik közelmúltbeli felvonásaként elrendelte, hogy minden Egyesült Államokba bevitt járműért 25 százalékos importvámot kelljen fizetni. Pintér Bence, Győr ellenzéki polgármestere emiatt cselekvésre kérte a város egykori önkormányzati képviselőjét, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert.

A polgármester emlékeztetett, hogy a győri Audi Hungária a világ legnagyobb motorgyára, amely 12 ezer győri és Győr környéki embernek ad munkát, illetve biztosít megélhetést. Mivel a helyzet polgármesteri eszközökkel nem megoldható, ő Szijjártó Pétert kéri fel arra, hogy tegyen valamit, ugyanis az importvámok eltörlése vagy gazdasági kompenzáció nélkül bajba kerülhetnek mind a győri autóipari munkavállalók, mind a város teljes gazdasága. Mint írta, bízik a miniszter sikerében, aki nemrég azt mondta, hogy a magyar–amerikai együttműködés újra „csúcsformában” lesz.

A városvezető közzé is tette a Szijjártó Péternek címzett levelét, ebben hangsúlyozta, Donald Trump vámjai miatt várhatóan drasztikusan csökkenni fognak az Európában, köztük a Magyarországon és Győrben gyártott autók amerikai eladásai, a visszaeső megrendelések hatására pedig az autógyárak megszorításokra és elbocsátásokra is kényszerülhetnek. A következmények nemcsak a győri munkavállalókat, hanem Győr városának gazdaságát, adóbevételeit, költségvetési egyensúlyát is nehéz helyzetbe sodorhatják. Ezért arra kérte a minisztert, hogy szíveskedjen latba vetni az Orbán-kormány állítólag nagyon jó amerikai kapcsolatait azért, hogy a helyzetre valamilyen megoldás szülessen.

Azon túl, hogy a tárcavezető kezdjen tárgyalásokat amerikai kollégáival az autóipart sújtó 25 százalékos vámok európai léptékű visszavonásáról, arra is megkérte, hogy az amerikai-magyar külgazdasági kapcsolatok erősítéseként érje el, hogy magas hozzáadott értékű, innovatív, kutatás-fejlesztési tevékenységet is végző amerikai beruházások érkezzenek a közeljövőben Győr városába. Győrben ezeket az amerikai cégeket magasan képzett munkaerő, fejlett infrastruktúra és vállalkozásbarát környezet várja - tette hozzá.

Pintér Bence szerint ezeket a vámokat európai szinten kellene eltörölni, különutas megoldásra ugyanis szerinte kevés esély mutatkozik, mert a magyarországi autóipar integráns része az európainak. Ha a vámok nem szűnnek meg, Győr és egész Magyarország gazdasága a jelenleginél is nehezebb helyzetbe kerülhet - figyelmeztetett.

Korábban az Audi Hungária lapunknak úgy nyilatkozott a témában, hogy a cég továbbra is támogatja a nyitott piacokat és a stabil kereskedelmi kapcsolatokat. Ezeket elengedhetetlennek tartják a versenyképes gazdaság, különösen az autóipar számára. Számítanak a kereskedelmi partnerek közötti konstruktív tárgyalásokra a tervezés, a biztonság és a gazdasági stabilitás biztosítása miatt. Egy lehetséges elbocsátásokat firtató kérdésünkre úgy reagáltak, hogy az Audi Hungaria termelési kihasználtsága az aktuális járműgyári és motorgyári termékportfoliónak köszönhetően magas szinten van, s a következő években szintén magas szinttel számolnak.

A járműipar után Donald Trump importvámokat vetett ki a világ több országának mindegyik árujára is, pingvinekre is lesújtott, nem mellesleg pedig szólt, hogy célba veszi külön a gyógyszeripart is.