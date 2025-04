Külügyminiszteri szintre került a Kolozsváron megtámadott magyar fiatalok ügye

Románia;Szijjártó Péter;külügy;Kolozsvár;határon túli magyarok;

2025-04-05 21:05:00 CEST

Szijjártó Péter a román kollégájához, Emil Hurezeanuhoz fordult.

A Kolozsváron és Csíkszeredán történtekkel kapcsolatban nem nagyköveti, hanem rögtön külügyminiszteri szinten került sor lépésekre - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője az MTI-nek arra, hogy a Mi Hazánk a román nagykövet azonnali bekéretésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a magyarul beszélő fiatalok kolozsvári megtámadása miatt.

Paczolay Máté ismertette, a magyar külügyminiszter nem a nagykövethez, hanem közvetlen a budapesti román nagykövet főnökéhez, Emil Hurezeanu külügyminiszterhez fordult az incidensek kapcsán. A román külügyminiszterrel folytatott telefonos megbeszélésen Szijjártó Péter világossá tette, elfogadhatatlannak tartjuk és a lehető leghatározottabban elítéljük a történteket - közölte.

A román külügyminiszterrel egyetértés volt abban, hogy ezeket az eseteket komolyan kell venni és súlyuknak megfelelően kell őket kezelni. „A román külügy ezért is biztosított minket arról, hogy a hatóságok mindent megtesznek az elkövetők kézre kerítése és megbüntetése érdekében” - írta Paczolay Máté. Hozzátette, a két külügyminiszter emellett egyetértett abban is, hogy minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni az ilyen típusú cselekmények megismétlődését, ahogy azt is, hogy szélsőséges emberek tönkretegyék a két ország szerinte egyre javuló kapcsolatát.