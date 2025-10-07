Álomfizetés a külügyben - Csiszárné is jól járhat?

Egy érettségizett akár havi egymillió forintot is kereshet a külképviseleteken, egy törvénymódosítás szerint ugyanis december 21-től kezdve most már szakképesítés nélküli, gimnáziumi végzettséggel vagy érettségivel rendelkezőket is ki lehet nevezni külszolgálatra kormányzati ügykezelőnek, azaz olyan személynek, aki a misszióvezetők alatt dolgozik.