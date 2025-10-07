Az ellenzéki párt elismerte a tárgyalás tényét Orbán Anitával, a Vodafone globális igazgatójával.
Szijjártó Péter a román kollégájához, Emil Hurezeanuhoz fordult.
A Győri ETO női kézilabdacsapatának végül sikerült hazajutnia, a Ferencváros korosztályos labdarúgócsapata azonban továbbra is kint van, velük is folyamatosan tartják a kapcsolatot.
Peking azzal vádolta Washingtont, hogy „túlreagálta” a helyzetet, és „súlyosan megsértette a nemzetközi gyakorlatot”.
Az nem világos, hogy a megtérés mennyibe került.
Paczolay Máté külügyi szóvivő elmondása szerint az ügyben eljáró konzulok folyamatos kapcsolatban állnak a hatóságokkal, és készek minden lehetséges segítséget megadni a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak.
Az új paksi atomerőművet 2030-ra helyezné üzembe.
Tudósítók tanulmányútjait listázza a külügy, amikor kiderült, sorosozásba kezdtek.
Több ezer berendezést sosem fognak használni a egészségügyben, a külügy kétszer annyi gépet vett, mint amennyire a legrosszabb esetben szükség lenne.
Attól, hogy járvány van, még senki sem mentheti fel magát a munka alól – üzent az Index birtokába került levélben a dolgozóknak Szijjártó Péter helyettese.
A kárpátaljai magyarokat hátrányosan érintő nyelvtörvény miatt ment a harc.
Menczer Tamás külügyi államtitkár ismét saját Facebook-oldalára posztolt egy közleményt.
Menczer Tamás külügyi államtitkár saját Facebook-oldalán tájékoztatott.
Magyarország múlt szerdán a migráció említése miatt még megtorpedózott egy Svájccal kapcsolatos közös EU-s dokumentumot. Pénteken aztán már aláírta a módosítás nélküli szöveget.
Megyesi Jenő a kormány amerikai kapcsolatait próbálta szorosabbra fűzni.
A kormány még mindig csak vizsgálgatja a CEU budapesti maradásához szükséges dokumentumokat, holott delegáltjai áprilisban mindent rendben találtak.
Hat magyar, köztük két kisgyerek vár arra Curacao szigetén, hogy hazahozza őket a magyar állam - írta az RTL Klub Híradója alapján az Index.
Először látogat Oroszországba hivatalos minőségében Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője áprilisban - jelentette be szerdai közleményében az uniós külügyi szolgálat.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, Magyar Levente kedd délutánra bekérette a budapesti román nagykövetség első beosztott diplomatáját az Aranyos folyó múlt heti szennyezésével kapcsolatban - közölte a tárca hétfőn.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) nem tud arról, hogy magyar állampolgárok is érintettek lennének a szerdai londoni merényletben - közölte a tárca sajtófőnöke.
Egy érettségizett akár havi egymillió forintot is kereshet a külképviseleteken, egy törvénymódosítás szerint ugyanis december 21-től kezdve most már szakképesítés nélküli, gimnáziumi végzettséggel vagy érettségivel rendelkezőket is ki lehet nevezni külszolgálatra kormányzati ügykezelőnek, azaz olyan személynek, aki a misszióvezetők alatt dolgozik.
Elsősorban Ukrajna és Szíria kérdése kerül ma szóba Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov jekatyerinburgi tanácskozásán – közölte a berlini külügyminisztérium.
Magyarország a nemzetközi előírásoknak megfelelő ellátást biztosít a bevándorlóknak, és aki ezzel ellentétes állítást tesz, az valótlanságot állít - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken. A tárcavezető a svéd és a francia miniszterelnök találkozója után elhangzottakra reagált. Manuel Valls francia miniszterelnök ugyanis ott arra szólította fel Magyarországot, hogy "bánjon humánusan" az ország határaihoz érkező minden migránssal.
Az idén mintegy 3,5 milliárd forintból bővítheti külgazdasági attaséi hálózatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium, jövőre pedig további 2,6 milliárdot kapnak ugyanerre a célra - tudta meg a Világgazdaság. Emellett a tárca az általános tartalék terhére például 483 millió forintért nyithatja meg a chicagói főkonzulátust, amely (Washington, Los Angeles és New York után) a negyedik magyar külképviselet lesz az Egyesült Államokban, ezt Szijjártó Péter miniszter jelentette be a januári Világgazdaság konferencián.
Március 5-én, tehát aznap, amikor a külügy alá tartozó állami cég, a Magyar Nemzeti Kereskedőház már a pénzét menekítette a Quaestortól, akkor a külgazdasági államtitkár külföldi befektetőknek ajánlgatta őket, hogy érdemes hozzájuk pénzt vinni - írja a 444.hu.