Magyar Péter: Már több mint 750 ezren szavaztak a Nemzet Hangján

2025-04-07 14:18:00 CEST

Kevesebb mint két hét alatt. A Tisza Párt elnöke azt ígéri, mind a 106 egyéni választókerületbe eljut a szavazás végéig.

Kevesebb, mint két hét alatt már több mint 750 ezren szavaztak a Nemzet Hangja népszavazáson – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán. Hozzátette, hogy szombaton óriási rekordot értek el, miután majd 50 ezren szavaztak egy nap alatt személyesen.

„Ma már a 14. megyébe, Veszprémbe érkezem és a szavazás lezárultáig mind a 106 egyéni választókerületbe eljutok. Ez a 3 hét a magyar politikatörténet talán legintenzívebb országjárása és kampánya, amit egy fillér közpénz nélkül, veletek, több, mint 10 ezer önkéntesünkkel hajtunk végre” – hangsúlyozta a politikus.

Magyar Péter még a március 15-i ünnepi beszédében jelentette be, hogy Nemzet Hangja néven nem hivatalos népszavazást indít. „Jogi értelemeben ma Magyarországon nem lehet valódi népszavazást tartani, mert fideszes bábokból áll a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) is, sőt, a Kúriával és az Alkotmánybírósággal kapcsolatban is vannak kérdőjelek” – adott magyarázatot arra, miért indítja útnak a kezdeményezést.

A Népszava kérdésére, hogy saját Kubatov-listát akar-e építeni a Tisza Párt a regisztráción megadott adatokból, úgy válaszolt: nem állami támogatásból, hanem egyéni felajánlásokból csinálják meg. „Innentől fogva teljesen mindegy, hogy mire használjuk fel a pénzt, amíg minden jogszabályt betartunk, nálunk nincsenek illegális listák, az adatokat megfelelően kezeljük és tároljuk” – fogalmazott. Szerinte azzal nincs gond, ha egy párt kapcsolatot akar tartani a támogatóival, a probléma, ha ezt illegálisan teszi.