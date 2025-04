A Belügyminisztérium szerint rendben van, hogy az Uzsoki Utcai Kórházban megkerülheti a várólistát az, aki fizet egy magáncégnek

várólista;Belügyminisztérium;Uzsoki Utcai Kórház;

2025-04-09 08:04:00 CEST

A kórház közölte, hogy nem ő szerződik a beteggel és nem hozzá folyik be a pénz, ezért a gyakorlat nem is törvénytelen.

Nem törvénytelen a Belügyminisztérium szerint, hogy az Uzsoki Utcai Kórházban megkerülhetik a várólistát azok a betegek, akik fizetnek egy magáncégnek, és ugyanúgy az állami kórházban látják el őket – hangzott el az RTL Híradó riportjában.

A csatorna riportja szerint egy beteg arról mesélt, ő 2030-ra kapott időpontot csípőprotézis-műtétre, de az orvos jelezte neki, hogy van rövidebb út is a kórházon belül az úgynevezett térítéses ellátási osztályon.

„Ha fizetek 2,5 milliót vagy 2 millió 800 ezret mondott, tavaly február vége felé volt ez, akkor nem kell várnom a műtétre, de jó lenne, ha hamar eldönteném, mert márciusban valószínűleg emelkedni fognak majd az árak”

– idézte fel a beteg. A pénzt nem a kórháznak, hanem egy magáncégnek kellett volna fizetnie. A kórház összesen 12 céggel áll szerződésben, a többi között Papcsák Ferenc volt fideszes országgyűlési képviselő korábbi cégével. A betegek így nem a kórházzal, hanem például a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-vel szerződnek.

Az 1997-es, kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény ma hatályos szövege szerint azonban az állami finanszírozásban részesülő kórházak TB-jogviszonnyal rendelkező betegektől nem kérhetnek pénzt olyasmiért, ami egyébként állami ellátásban ingyen igénybe vehető.

A csatorna megkeresésére az Uzsoki Utcai Kórház azt írta,

a térítéses ellátási osztály szervezetileg a kórházhoz tartozik, de állami finanszírozásból nem részesül. Ezért működése nem befolyásolja az államilag ellátott betegek várólistán elfoglalt helyét. Az osztályon ellátott betegekkel a betegút-szervező cégek állnak szerződésben, így a térítéses beavatkozás összege direkt formában nem a kórházhoz folyik be.

Az RTL Híradó megkereste a Belügyminisztériumot is, hogy megtudja, etikusnak és jogszerűnek tartja-e, hogy akinek pénze van, az állami ellátásban is kikerülheti a várólistát. A tárca azt írta, a történtek semmilyen tilalomba nem ütköznek, mert „a kórház tényszerűen a biztosítottól soha nem kér és nem is kap térítési díjat”.

Korábban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy a fizető betegek soron kívüli ellátást kapnak az Uzsoki Utcai Kórház „VIP-osztályán”, ellenben a „sima” betegek hosszú várólistákra kényszerülnek. A politikus jelezte, a rendszer különösen aggályos, mivel onkológiai műtétek is szerepelnek a fizetős szolgáltatások között, így a fizetőképes rákbetegek előbb juthatnak kezeléshez. Nemrég közölte, semmilyen működési engedélye nem volt Papcsák Ferenc cégének egészségügyi szolgáltatás végzésére, még személyes közreműködőként sem. Szerinte a Müller Cecília vezette NNGYK válasza nagyon súlyos megállapításokat tett, ezért újabb feljelentést tesz az ügyben.