Magyar Péter: Öles léptekkel haladunk az egymillió szavazat felé

2025-04-09 12:50:00 CEST

A Tisza Párt vasárnapig meghosszabbítja a Nemzet Hangja nevet viselő nem hivatalos népszavazásuk határidejét, aznap eredményvárót is tartanak a Műegyetem rakparton.

„Öles léptekkel haladunk az egymillió szavazat felé. Sokak kérésére, a hétvégére várható szép idő miatt és hogy valóban eljuthassunk mind a 3155 településre, április 13. (vasárnap) délig meghosszabbítjuk a Nemzet Hangja népszavazás határidejét”– közölte Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztjában azt írta, hogy csütörtökön Tolna megyében és Budapest több kerületében, pénteken Baranya megyében, szombaton és vasárnap Pest megyében és a fővárosban népszerűsíti a kezdeményezést. Majd bejelentette, hogy április 13-án 16 órától Budapesten, a Műegyetem rakparton eredményváró rendezvényt tartanak.

Magyar Péter még a március 15-i ünnepi beszédében jelentette be, hogy Nemzet Hangja néven nem hivatalos népszavazást indít. „Jogi értelemeben ma Magyarországon nem lehet valódi népszavazást tartani, mert fideszes bábokból áll a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) is, sőt, a Kúriával és az Alkotmánybírósággal kapcsolatban is vannak kérdőjelek” – adott magyarázatot arra, miért indítja útnak a kezdeményezést.

Kedden már azt közölte, hogy kevesebb, mint két hét alatt már több mint 750 ezren voksoltak rajta, egyúttal azt ígérte, hogy mind a 106 egyéni választókerületbe eljut a szavazás végéig.