Mától tilos bevinni húsokat és tejtermékeket az EU területéről az Egyesült Királyságba a száj- és körömfájás miatt

tilalom;hús;Egyesült Királyság;tejtermékek;száj- és körömfájás;

2025-04-12 09:50:00 CEST

Korábban csak bizonyos országokra - köztük Magyarországra - vonatkozotta tilalom, ezt a kört bővítették most ki.

Az Egyesült Királyság kiterjesztette a hús- és tejtermékek személyes behozatalának tilalmát az összes EU-tagállamra a száj- és körömfájás-járvány terjedésének megelőzése érdekében – közölte a brit környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és vidékfejlesztési minisztérium.

A döntés célja az Egyesült Királyság állatállományának védelme, a gazdák biztonságának erősítése, valamint az élelmiszer-ellátás megóvása, mivel Európa-szerte egyre több megbetegedést regisztrálnak. Április 12-i hatállyal az utazók nem vihetnek be személyes használatra szánt marha-, juh-, kecske- vagy sertéshúst, illetve tejtermékeket, függetlenül attól, hogy csomagolt formában vagy vámmentes boltból származnak. A tiltás minden termékre kiterjed, így például szendvicsekre, sajtokra, füstölt és nyers húsokra, de a tejre is.

Bár a vírus nem veszélyes az emberekre, a betegség rendkívül fertőző, és szarvasmarhákat, juhokat, sertéseket, illetve más párosujjú patás patájú állatokat is érinthet. A jelenlegi európai járvány jelentős fenyegetést jelent a brit farmokra és az állatállományra, gazdasági károkat okozhat a termelés csökkenése és az exportpiacok elvesztése révén. Korábban már hasonló tilalommal sújtották a Németországból, Magyarországról, Szlovákiából és Ausztriából származó termékek bevitelét, ezt terjesztik ki most az összes uniós tagállamra. Daniel Zeichner mezőgazdasági államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz a brit gazdák védelme érdekében, amelynek része a szigorúbb szabályozás is.

Az utazók számára április 12-től tilos bármilyen szendvicset, sajtot, füstölt vagy nyers húst, illetve tejet az Egyesült Királyságba vinni, függetlenül attól, hogy hol vásárolták. Bizonyos termékek – például csecsemőtápszer, gyógyászati célú élelmiszerek, valamint csokoládé, cukorka, kenyér, sütemény, keksz és tésztafélék – korlátozott mennyiségben továbbra is bevihetők. A tiltott termékeket a határon le kell adni, ellenkező esetben elkobzás és megsemmisítés várható, súlyosabb esetekben pedig akár ötezer fontos (jelenlegi árfolyamon közel 2,4 millió forint) bírságot is kiszabhatnak.

A londoni kormány hangsúlyozza, hogy bár jelenleg nincs ismert eset az Egyesült Királyságban, a németországi, magyarországi és szlovákiai megbetegedések miatt fokozott éberségre van szükség.