Nagy Attila Tibor: Nehéz a jogállamiság ügyében mozgósítani az embereket, ha nem a Tisza Párt szervezi a megmozdulásokat

2025-04-14 20:00:00 CEST

Ahogy várható volt, a Momentumnak nem sikerült megakadályoznia, az üléstermi demonstráció és a „Kossuth téri blokád” ellenére simán átmentek az alaptörvény módosításai.

Immár tizenötödik alkalommal, több ponton is módosította az eredetileg gránitszilárdságúnak nevezett alaptörvényt hétfői ülésén az Országgyűlés. A javaslatokat a kétharmados többség birtokában lévő kormánypárti képviselők nyújtották be és döntően ők is szavazták meg. Az elfogadott módosítások egy része meglévő jogokat csorbít – például a gyülekezésnél, a születési nemnél vagy az állampolgárságnál.

A közelmúltban a parlament már hozzányúlt a gyülekezési törvényhez annak érdekében, hogy betiltható legyen a Budapest Pride felvonulás. Utólag az alaptörvény szövegét is ehhez igazították: a mostani kiegészítés kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz.

A kormány értelmezésében a homoszexualitás megjelenítése is veszélyt jelent a gyermekek fejlődésére. A kormány úgy ítélte meg, hogy az elmúlt években Európában és Észak-Amerikában egyre erőteljesebb tendenciák figyelhetők meg, amelyek „alapvető, korábban magától értetődőnek gondolt, a társadalom alapszövetét érintő társadalmi és kulturális értékek és normák átalakítására törekednek”. Azon túl, hogy „az anya nő, az apa férfi”, bekerült az alaptörvénybe az is, hogy „az ember férfi vagy nő”. Az indoklás alapján ugyanis az ember születési neme biológiai adottság, amely vagy férfi, vagy nő lehet. A születési nem megváltoztathatóságának tilalma a Fidesz szerint egyértelművé teszi, hogy az állam a jogalkotásban és a társadalomszervezésben egyaránt a „biológiai valóságot” tekinti alapnak.

Egy másik módosítás a kettős állampolgárokra vonatkozik. Az új alaptörvényi rendelkezés értelmében határozott időre felfüggeszthető a „más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgár állampolgársága”. A csoportos felfüggesztés viszont tilos.

Továbbá: a kormány veszélyhelyzetben csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján lesz jogosult törvényi rendelkezésektől eltérni. Az alaptörvény rögzíti a „készpénzzel történő fizetés” jogát, ugyanakkor tiltja a kábítószer előállítását, használatát, terjesztését és népszerűsítését. A parlament döntött arról is, hogy a legfőbb ügyész kivételével az ügyész szolgálati jogviszonya a hetvenedik életév betöltéséig állhat fenn.

A szavazás megkezdésekor momentumosok kürtöléssel tiltakoztak, és egy molinót feszítettek ki: „Minket kitilthattok, de az igazságot nem!”. Az üléstermi demonstráció és a Momentum szervezésében tartott „Kossuth téri blokád” ellenére simán átmentek az alaptörvény módosításai. A Mi Hazánk képviselői hol igennel, hol nemmel szavaztak, hol tartózkodtak.

A Legfőbb Ügyészség szerint a Karmelitánál 2023 nyarán lezajlott kordonbontás rongálással járt együtt: a parlament felfüggesztette hat momentumos képviselő – közöttük Tompos Márton pártelnök – mentelmi jogát. Egy rágalmazási, becsületsértési ügy miatt Hadházy Ákos független képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették.

A gyülekezési jog korlátozása elleni tiltakozásul az elmúlt hetekben egymást követték a tüntetések, hídfoglalások, amelyek célja az ominózus törvény visszavonatása volt. Nagy Attila Tibor politikai elemző lapunknak elmondta, ha onnan nézzük, hogy a demonstrációk képesek-e megakadályozni a hatalmat szándéka megvalósításában, akkor a tüntetéseknek nincs értelmük. Sőt: a kormány újabb szigorításokat helyezett kilátásba.

A tüntetéseknek legfeljebb akkor lenne értelmük, ha azokon nagyon sokan megjelennének. Az alapprobléma az – mondta az elemző –,

hogy a Hadházy Ákos független képviselő által meghirdetett hídfoglalásokban csak néhány ezren vesznek részt, és a Momentum sem tudott tömegeket az utcára vinni.

Sok ilyen tiltakozást láthattunk az elmúlt tizenöt évben, a Fidesznek 2010 óta mégis mindig kétharmada lett a parlamentben – emlékeztetett.

- Más nézőpontból viszont van értelmük a demonstrációknak – folytatta Nagy Attila Tibor –, hiszen Hadházy Ákos folyamatosan szerepel a sajtóban, a Momentum pedig láthatóvá vált.

A nem materiális értékek védelmében, az alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia ügyében azonban nehezebb mozgósítani a magyar embereket, különösen akkor, ha nem a Tisza Párt a szervezője a megmozdulásoknak.

Nyilván az is bénítólag hat – állapította meg Nagy Attila Tibor –, hogy a Tisza a régi ellenzékkel még közös tüntetés szintjén sem hajlandó összeállni.