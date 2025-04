Karácsony Gergely: Írjátok be a naptárba, találkozunk június 28-án, a harmincadik Budapest Pride-on

Karácsony Gergely;Országgyűlés;tüntetés;Alaptörvény-módosítás;

2025-04-14 19:50:00 CEST

Az a jogszabály, amit nem a nemzet, hanem egy párt alkot meg nem alkotmány, nem alaptörvény, csak egy tákolmány – hangsúlyozta a főpolgármester.

„Sziasztok! Írjátok be a naptárba, találkozunk június 28-án, a harmincadik Budapest Pride-on. Mert bármilyen turpisság, aljasság történt is ma a Parlamentben, Budapest Pride lesz. És ha ti is úgy akarjátok, nagyobb, szabadabb és büszkébb, mint bármikor korábban!” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester hétfő délután a Kossuth téren, a tizenötödik alaptörvény-módosítás miatt tartott tüntetésen.

Ezután kiemelte, a parlamenti döntés nem csak a Pride-ról szól, hanem a szabadságról, a méltóságról és az igazságról is. Vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az, és az a jogszabály, amit nem a nemzet, hanem egy párt alkot meg nem alkotmány, nem alaptörvény, csak egy tákolmány – szögezte le.

Karácsony Gergely kiemelte, hogy „aki megosztó gyűlöletre építi a várát, joggal félhet, hogy ezeket a falakat a szeretet fogja ledönteni”. Felszólalásában a főpolgármester mindenkit arra kért, „úgy álljatok ki az igazatokért, hogy soha ne feledjétek, a hidak arra valók, hogy átmenjünk rajtuk, és megtaláljuk egymást”.