Gyárfás Tamás készül a börtönéletre, már a csomagját is összeállította

börtön;Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;

2025-04-18 08:46:00 CEST

Nem lát okot a menekülésre, hiszen ez azt sugallaná, hogy bűnösnek érzi magát. Tasnádi Péter azt tanácsolta neki, jobb, ha inkább zárva tartja a celláját.

Kedvező ítéletre számított Gyárfás Tamás, mivel hitt az igazságszolgáltatásban – erről az érintett beszélt Friderikusz Sándor podcastjében.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a médiavállalkozót a Fővárosi Ítélőtábla hét év szabadságvesztésre ítélte felbujtóként a Fenyő-gyilkosságban játszott szerepéért.

Mint elmondta, nincs jól – „ki az, aki ilyenkor jól érzi magát” –, de „belekeményedett” a helyzetbe. Elárulta, hogy nem színlelte megnyugvását a tárgyaláson: bár mélyen megrázta az ítélet, nem érezte szükségét annak, hogy ezt kifelé is mutassa. Az első- és másodfokú ítélet bejelentése után elkezdett azonnal üzenetekben búcsúzni, mivel azt hitte, azonnal elviszik a rendőrök.

Gyárfás Tamás az interjúban arról is beszélt, hogy 1994-ben ismerkedett meg Portik Tamással, amikor a később elítélt maffiózó egy évig bérelte az egyik ingatlanát. Később, 1996-ban – amikor egy áfaügyben gyanúba keveredett –, a férfi felajánlotta segítségét. A korábbi sportvezető elmondása szerint azért nem utasította vissza, mert tudta, hogy Portik Tamás bűnöző, és attól tartott, milyen következményekkel járhat az elutasítás. A férfi öt évvel később ismét felbukkant, és Gyárfás Tamás szerint az volt a célja, hogy olyan kijelentést csikarjon ki belőle, amely arra utal, hogy ő bízta meg a Fenyő-gyilkossággal – ezt állítólag a rendőrség kérésére próbálta elérni.

Gyárfás Tamás jelenleg még nem tudja, pontosan melyik büntetés-végrehajtási intézetbe kell bevonulnia, erről hivatalos értesítést vár. Ugyanakkor elismerte, hogy Tasnádi Pétertől érdeklődött a börtönviszonyokról, és olyan részletekről kérdezte, mint például a ruhák mosása, a vécék higiéniája, valamint az, hogy érdemes-e elhagyni a cellát, vagy jobb, ha inkább bent marad. Tasnádi Péter arra figyelmeztette, hogy jobb, ha zárva tartja a celláját, mert nem lehet tudni, kivel találkozik, és az illető mit követelhet tőle – illetve milyen következményei lehetnek annak, ha nem teljesíti a követeléseket.

Az interjú végén elérzékenyülve beszélt arról, mennyire megviselte családját – feleségét és lányait – a bírósági döntés. Elmondása szerint ők is próbálnak erőt mutatni. Hozzátette, napjai nagy részét azzal tölti, hogy felkészüljön arra, mi vár rá a következő években, és igyekszik minél többet megtudni a börtön mindennapjairól. Hangsúlyozta, nem lát okot a menekülésre, hiszen ez azt sugallaná, hogy bűnösnek érzi magát. Már készen áll a büntetés letöltésére, csomagját is összeállította, de tart attól, milyen állapotban szabadul majd ki, hiszen addigra már 83 éves lesz. Nem tudja megítélni, mennyire gyengíti majd le a kor és a börtönben előforduló fertőzések, emellett attól is fél, hogy idegösszeomlást vagy agyvérzést kap.