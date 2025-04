VSquare: A Trump-adminisztráció közölte az Orbán-kormánnyal, hogy nem aktuális a kettős adóztatás elkerülésének az ügye

Orbán-kormány;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;kettős adórendszer;vámháború;

2025-04-18 15:58:00 CEST

Az oknyomozó portál szerint Trump nem kíméli meg a vámoktól Magyarországot sem, és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás újrakötése sincs napirenden.

Bár az Orbán-kormány nagy erőfeszítéseket tesz a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás újjáélesztésére, egy kormányközeli forrás szerint a Trump-adminisztráció április elején azt közölte a magyar vezetéssel – a többi között a Nemzetgazdasági Minisztériummal –, hogy a kérdés most nem aktuális, ezzel szertefoszlatva a magyar reményeket– derül ki abból a Facebook-obejegyzésből, amelyet Patyi Szabolcs, a VSquare újságírója tett közzé pénteken.

Az oknyomozó újságírói erről a VSquare legfrissebb hírlevelében is beszámolt. Azt írja, az európai árukra – különösen az autókra – kivetett amerikai importvámok, valamint a kínai termékeket sújtó, még annál is magasabb vámok okozta kereskedelmi háború legnagyobb vesztesei közé tartozhat Magyarország, amely gazdaságát ma már nagyrészt a német autógyártókra, illetve a kínai elektromos jármű- és akkumulátoriparra építi.

A magyar autóiparra gyakorolt hatásokban nem mindenki ért egyet, de az Orbán-kormány olyan kétoldalú megállapodást akar, amely valamiféle kibúvót adna Magyarországnak Donald Trump importvámjai alól. Az oknyomozó portál szerint a szakértők azonban nem látnak erre reális esélyt, különösen mivel Magyarországnak már kettős adóztatást elkerülő egyezménye sincs az Egyesült Államokkal, miután azt a Biden-adminisztráció még 2022-ben felmondta. Az Orbán-kormánynak azóta is szívügye a visszaállítása, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is emlegeti néha kormányinfókon, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről még az oroszoknak is van megállapodásuk az amerikaiakkal.

„Lesz egy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomag, amely jelentős segítséget jelent majd a magyar gazdaság számára, és még akkor is jó nekünk, ha közben lesz egy vámháború, amin persze majd Magyarország is veszíteni fog, mint minden EU-s ország” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök még a március elején tartott gazdasági évnyitóján.

A miniszterelnök kiemelte: olyan csomag kell az amerikaiakkal, ami korlátozza ezt a hatást Magyarország területére nézve, például tárgyalnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újrakötéséről, és más gazdasági elemek is lesznek. Szijjártó Péter pedig februárban pedig még azt közölte washingtoni látogatásán, hogy az amerikai pénzügyminiszter regisztrálta az Orbán-kormány kérését a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás újrakötéséről.