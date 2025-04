Leállította a venezuelaiak kitoloncolását az amerikai Legfelsőbb Bíróság

bevándorlás;Venezuela;Egyesült Államok;Legfelsőbb Bíróság;Donald Trump;

A bevándorlók deportálását a további határozathozatalig szüneteltetni kell.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elrendelte, hogy további határozatáig a Trump-kormányzat szüneteltesse a venezuelai bevándorlók csoportjának kitoloncolását, melynek tagjait azzal vádolják, hogy bűnbanda tevékenységében vesznek részt – írja a BBC.

Sok embert már korábban egy salvadori megabörtönbe küldtek egy 1798-as törvényre hivatkozva, mely felhatalmazza az amerikai elnököt arra, hogy a szokásos eljárások nélkül elrendelje „ellenséges” nemzetek polgárainak fogva tartását és kitoloncolását. Az érintettek a vád szerint a Tren de Aragua bűnszervezet tagjai, de az utóbbi időben arról jelentek meg hírek, hogy sokukat tévesen azonosították, és az amerikai bűnügyi nyilvántartásban sem szerepeltek.

Egy alsóbb fokú bíróság március 15-én ideiglenesen blokkolta ezeket a deportálásokat. A Legfelsőbb Bíróság még április 8-án úgy döntött, a törvény alkalmazható a banda állítólagos tagjainak kitoloncolására, de lehetőséget kell adni az érintetteknek a határozat megtámadására. A legújabb végzéshez vezető per alapján viszont Észak-Texasban fogva tartott venezuelaiakat angol nyelven értesítették küszöbön álló kitoloncolásukról, annak ellenére is, hogy egyikük csak spanyolul beszélt. Az Amerikai Polgárjogi Unió (American Civil Liberties Union – ACLU) azt is kifogásolta, hogy nem tájékoztatták őket arról, jogukban áll a döntést vitatni a bíróságon.

A Legfelsőbb Bíróság két bírája, Clarence Thomas és Samuel Alito nem értett egyet a szombati határozattal, a döntést 7-2 arányban hozták meg.