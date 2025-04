Visszhangzott a Fehér Ház Elon Musk és az amerikai pénzügyminiszter üvöltözésétől, Giorgia Meloni is hallhatta a szitkokat

Egyesült Államok;Fehér Ház;veszekedés;Donald Trump;Elon Musk;Giorgia Meloni;

2025-04-24 18:29:00 CEST

Az amerikai adóhatóságon vesztek össze, úgy tudni, békülésre egyikük sem hajlandó.

Önmagából kivetkőzve kiabált egymással Elon Musk és Scott Bessent a múlt héten a Fehér Házban – derül ki az Axios cikkéből.

Szivárgó információk szerint a világ leggazdagabb embere és az Egyesült Államok pénzügyminisztere az amerikai adóhatóság, az IRS vezetéséről alkotott elképzeléseik miatt veszett össze. Korábban a The New York Times már kiszivárogtatta, hogy Elon Musk és Scott Bessent nem ért egyet abban, ki és hogyan vezesse az amerikai adóhatóságot, az IRS-t, azt viszont nem lehetett tudni, hogy mennyire elszabadultak az indulatok.Ey szemtanú az Axiosnak azt mondta, Elon Musk és Scott Bessent úgy ment egymásnak, mintha a pankrációs szervezet,, a WWE eseményén érezték volna magukat, nem pedig a világ legnagyobb hatalmú embere, az amerikai elnök hivatalos rezidenciáján találkoztak volna. .Baszd meg – vetette oda Scott Bessent két forrás szerint is Elon Musknak, amire válaszul a Tesla-vezér trollkodni kezdett: Megismételnéd hangosabban? – kérte vitapartnerét. A Fehér Ház állítólag úgy visszhangzott, hogy a veszekedést a távolból Donald Trump és az akkori vendége, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is hallhatta.

Egy Scott Bessenthez közel álló forrás szerint „sokan meglephet, hogy az amerikai pénzügyminiszter ennyire kikelt magából, hiszen nyugodt természetű, de neki is vannak határai, és ha kell, képes üvölteni. Hozzátette, hogy a tárcavezető régóta ki nem állhatja Elon Muskot, konfliktusuk pedig régre nyúlik vissza. A helyzet továbbra is feszült, egyik fél sem mutat hajlandóságot a békülésre, a Fehér Házban pedig már azt találgatják, mikor tör ki a következő veszekedés. Egy belső forrás úgy fogalmazott, hogy bár az összetűzésből most Scott Bessent került ki győztesen, aligha szeretné bárki is az ellenségei között tudni Elon Muskot, a világ leggazdagabb emberét.

Konfliktusuknak van némi jelentősége, szintén az Axios számolt be arról, hogy Donald Trumpnak az Elon Musk és Pete Hegseth védelmi miniszter fémjelezte káoszban telő első száz napja alatt Scott Bessent eddig a „józan ész hangja” volt akkor is, hapont ez nem volt jó ajánlólevél az amerikai elnök előtt.

De nem kell félteni Elon Muskot sem, aki szintén nem először húzta ki a gyufát a Fehér Házban, nemrég ugyanis a kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) vezetőjként részt akart venni egy Kínáról szóló fehér házi megbeszélésen úgy, hogy nem lett volna szabad, hiszen összeférhetetlen, jelentős kínai érdekeltségei vannak. – Mi a faszt keres ott? – tiltotta ki állítólag érezhető ingerültséggel a megbeszélésről a világ leggazdagabb emberét maga Donald Trump.