Ferenc pápa;

2025-04-26 10:19:00 CEST

A gyászszertartás elején kórusénekek hangzanak el, a programot ide kattintva lehet megnézni három nyelven, latinul, olaszul és angolul. A Vatican News élő tudósításának felvételeiből jól látszik, hogy a Szent Péter tér zsúfolásig tele van, sőt, rengetegen be se jutottak a térre, a tömeg a környező utcákban áll, nem is látni a végét. A La Repubblica írja, hogy rendőrségi közlések szerint a Szent Péter téren 50 ezer ember, a Via della Conciliazionén és utána még 100 ezer ember van a helyszínen.