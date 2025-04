Egy 16 éves fiatal törte fel az Oktatási Hivatal informatikai rendszerét, három év után fogták el

Oktatási Hivatal;hackertámadás;Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;kompetenciamérés;hekkertámadás;túlterhelés;

2025-04-29 10:22:00 CEST

A nyomozók szerint az országos kompetenciamérés informatikai rendszerét hekkertámadás érte még 2022-ben, emiatt fagyott le az oldal.

Elfogták a az Oktatási Hivatal (OH) informatikai rendszerét három évvel ezelőtt feltörő, most 20 éves fiatalt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden.

A kompetenciaméréseket digitális formában először 2022-ben végeztek, de több esetben akkor sem működött megfelelően a rendszer, a fennakadásokról annak idején a Népszava is hírt adott. A KR NNI mostani közleménye szerint akkor túlterheléses támadás érte az OH által lebonyolított országos kompetenciamérés informatikai rendszerét, ami miatt a mérés során jelentős fennakadások voltak, az online felület egy idő után elérhetetlenné is vált.

A hároméves nyomozás eredményeként április 16-án egy 20 éves gyanúsítottat – aki a bűncselekmény elkövetésekor még csak 16 éves volt – fogtak el Pest vármegyei otthonában. A közlemény szerint a fiatal nagyon megijedt, amikor meglátta a nyomozókat, egyáltalán nem számított arra, hogy ennyi év után „becsengetnek” hozzá.

Azt írták, lakóhelyén a rendőrök kutatást hajtottak végre, és lefoglalták digitális eszközeit: laptopjait, mobiltelefonjait és különböző adattárolóit. Miután a fiatalt előállították, gyanúsítottként hallgatták ki jogosulatlan vagy a jogosultság kereteit megsértve akadályozással elkövetett információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette miatt. A gyanúsított a vallomástételt megtagadta, szabadlábon védekezik.

Az OH egyébként tavaly is „terheléses támadással” magyarázta a leállásokat. Idén ilyen eseményről nem jött hír, ám illetéktelenek feltörték az OH Tehetségkapu portálját, neveket, e-mail címeket és felhasználóneveket szereztek meg, de a hivatal közlése szerint a digitális országos mérést és a benne résztvevő tanulók adatait ez nem érintette.