Szijjártó Péter nem aggódik, szerinte csak hónapok választanak el attól, hogy ugrásszerűen megnőjön a magyar GDP

2025-04-30 17:17:00 CEST

A BMW és a CATL termelése idén megkezdődik, a BYD-gyár építése gőzerővel halad, valamint a Mercedes második gyárának építése is lassan befordul a célegyenesbe – sorolta a külügyminiszter.

Mint megírtuk, szerdán finoman szólva is mellbevágó adatot közölt a magyar gazdaságról a KSH: 2025. I. negyedében a nyers adatok szerint stagnált a növekedés, ám a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adat azt mutatja, hogy az 0,4 százalékkal alulmúlta a 2024. évi első negyedévi adatot. Az előző negyedévhez képest, vagyis 2024 IV. negyedéhez képest 0,2 százalékkal csökkent a GDP értéke – vagyis itt is visszaesést látunk, a várt minimális növekedést elmaradt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán egy ezzel kapcsolatos újságírói kérdésre leszögezte, hogy a BMW és a CATL termelése idén megkezdődik, a BYD-gyár építése gőzerővel halad, valamint a Mercedes második gyárának építése is lassan befordul a célegyenesbe.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte:

„amint ezek a gyárak termőre állnak, és csak hónapok választanak minket el ettől, a magyar GDP ugrásszerűen meg fog nőni. Tehát az elmúlt években megkötött beruházási megállapodások a következő negyedévekben már bőven látszani fognak a GDP-növekedési adatokban, efelől mindenkit megnyugtathatok”.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón emellett éles tiltakozását fejezte ki az Európai Néppárt azon törekvései ellen, amelyek szerinte a háború meghosszabbításáról és cserébe Ukrajna extra gyors európai uniós csatlakozásáról szólnak. „Az Európai Néppárt Európa legháborúpártibb és legukránpártibb pártcsaládja. Az Európai Néppárt elnöke a legháborúpártibb és a legukránpártibb politikusok közé tartozik Brüsszelben és úgy általában az európai politikai arénában” – fogalmazott. Hozzátette, „mi a béketörekvéseket támogatjuk, nem a háború meghosszabbítására vonatkozó törekvéseket, és elutasítjuk, hogy Ukrajnát egy extra gyorsítópályán bevegyék az Európai Unióba, mert az azt jelentené a mi szempontunkból, hogy a magyar munkaerőpiacot lerohanná az ukrán munkaerő, az ukrán maffia meg átjáróházként használná Magyarországot. Köszönjük szépen, mi ebből nem kérünk. Nem kérünk az Európai Néppárt háború- és ukránpárti politikájából”.

A külügyminiszter Olha Sztefanyisina európai ügyekért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes előző napi látogatásával kapcsolatban elmondta, nemrég abban állapodott meg ukrán kollégájával, hogy a két ország delegációt jelöl ki a kárpátaljai magyar közösség helyzetének ismételt áttekintésére.

„Mi kijelöltük Magyar Levente miniszterhelyettest, ők pedig kijelölték a miniszterelnök-helyettesüket. Tehát a két tárgyalódelegáció vezetője találkozott egymással. És őszintén remélem, hogy ezúttal majd az ukránok tényleg komolyan is veszik ezt a kérdést, mert az elmúlt tíz esztendő tapasztalatai mást mutatnak”

– mondta. Úgy folytatta, „én tíz éve négy különböző ukrán külügyminiszterrel dolgoztam együtt ebben a témában, és bár szavakban mindig elkötelezettek voltak ebben a kérdésben, de az ukránok tettei mindig aztán az ellenkezőjükre fordultak”.

„Mi továbbra is természetesen szívesen vesszük a tárgyalásokat, s egyeztetünk folyamatosan, de most már nem beszélni kéne erről az ügyről, hanem az ukránoknak lépni (…) Nem bonyolult a helyzet: 2015-ig volt egy jogi helyzet, azt kell helyreállítani. Tehát meg kell csinálni azoknak a törvényeknek az ellenkezőjét, amit 2015 óta csináltak, és amikkel elvették a magyarok jogait” – összegzett Szijjártó Péter.