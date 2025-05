Kereszthuzat szellőztet

képzőművészet;Bauhaus;Unhack Democracy;Kereszthuzat kollektíva;Dugattyús-ház;

2025-05-06 14:57:00 CEST

A kreatív fiatalokból álló Kereszthuzat kulturális kollektíva tagjai szerint friss levegőre, kiadós szellőztetésre van szükség, ezért helyet kell adni a véleményeknek, a vitának, a konstruktív párbeszédnek. A csapat bemutatkozó estjén jártunk, ahol megismerhettük az azonos című magazinjukat. Az első szám az elidegenedés témáját járja körül festményeken, fotókon, kollázsokon, elemzéseken és verseken keresztül.

Egy csapatnyi középiskolás és egyetemista úgy döntött tavaly, saját magazint hoznak létre, hogy hallassák hangjukat, míg a lapban szereplő művekből kiállítást rendeztek a budai Margit-negyed Dugattyús nevű helyén, ahol a lapszámbemutatót is tartották. A magazin koncepciójához Kassák Lajos adta a legnagyobb inspirációt, mivel az író, költő, képzőművész az élete során több lapot jelentetett meg, melyekben egy ernyő alá hozta a képzőművészetet, az irodalmat és a politikát. Erről már a főszerkesztő, a huszonegy éves Perlaki-Borsos Noel beszélt. – Rengeteg potenciál van abban, hogyha különböző műfajok, médiumok egymást erősítve dolgoznak fel egy adott témát, főleg ebben az individualista, atomizált világban – érvelt, hozzátéve, fontos, hogy a komplexebb kérdéseket különböző nézőpontokból, szabadon tudják megvizsgálni, így kerülve el az egysíkú elemzéseket.

Az első lapszám témája egy napjainkat igencsak érintő jelenség: az elidegenedés. – Szerintem ez mindannyiunk számára létélmény: elidegenedés az országunktól, a barátainktól, a családunktól, akár önmagunktól. Ez a jelenség egyszerűen nem fogható vagy dolgozható fel pusztán filozófiai, képzőművészeti, antropológiai vagy irodalmi nézőpontból, ha viszont ezeket a megközelítéseket egyesítik, akkor egy egészen más képet kaphatunk a témáról – fejtegette Noel.

A hatalom fülledtsége

Erről a közös képről győződhet meg az, aki ellátogat a Dugattyúsba, melynek falain a kiállítás művei között találhat festményt, fotót és kollázst is, míg a folyóiratban verset és elemzést is, melyek mind az elidegenedés témáját járják körbe vagy próbálják azt szubjektív módon megjeleníteni.

És hogy miért választotta a csapat a Kereszthuzat nevet? A választ az egyik szerkesztő, a bécsi CEU bölcsészkarán tanuló, húsz éves Zsámbéki Tóbiás adta meg. – Mindenkivel megesett már, hogy dolgozni vagy alkotni próbált egy fülledt szobában vagy térben, de egyszerűen nem tudott koncentrálni. Nem jöttek a gondolatok. Ilyenkor csak egy megoldás van: ki kell szellőztetni, hiszen a friss levegő nemcsak kitisztítja a fejünket, hanem új erőt és lendületet ad az alkotáshoz. Fiatal, a kultúra iránt érdeklődő alkotókként gyakran érezzük azt, hogy egy ilyen fülledt szobában próbálunk érvényesülni és kibontakozni. Érezzük, hogy szükségünk van egy kis friss levegőre és új perspektívákra.

Ezen a fülledt szoba érzésen persze az sem segít, hogy a hatalom minden eszközt megragad, hogy elfojtsa és megakadályozza a független, kulturális kezdeményezéseket. Ez ellen csak közösen és határozottan léphetünk föl

– mondta Tóbiás. Hozzátéve, a Kereszthuzat azért született meg, hogy friss levegőt és teret adjon az őszinte, független művészet kibontakozásnak.

Az otthon távolodása

A megnyitó után négy szervezővel is beszélgettünk, akik beavattak minket az újság születésébe és filozófiájába is. – Már régen gondolkodtunk arról, hogy jó lenne egy kulturális magazint létrehozni. Aztán Szeleczky Rózával, akivel együtt tüntettük az Egységes Diákfrontban, részt vettünk az Unhack Democracy egy programján, melyen a pozitív, remény alapú kommunikációról esett szó, aztán ennek a civil szervezetnek és a Közép-európai Egyetemnek az anyagi támogatásával tudtuk elindítani a folyóiratot – mondta Noel, aki szintén a bécsi CEU bölcsészkarán tanul.

– Már az elején elhatároztuk, hogy nemcsak magazint akarunk csinálni, hanem közösséget is építenénk, ezért eseményeket is szervezünk, például kiállításokat a magazinban megjelent művekből. De két lapszám között is szeretnénk alkalmakat rendezni, és bővíteni a közönségünket – mondta Tóbiás.

– A lap készítéséhez csoportokat alakítottunk, így volt, aki a dizájnnal, más a közösségi médiában való megjelenéssel foglalkozott, míg mások felmérték az olvasói igényeket. Aztán felosztottuk a feladatokat, és nekiálltunk a munkának – mondta a tizenkilenc éves Zádor Nina, a Gyermekek Háza Alternatív Gimnázium végzős diákja.

És hogy miért választották a magazin első témájának az elidegenedést? – Amikor télen először összeült a csapat, akkor merült fel bennünk ez a téma. Rájöttünk, hogy sokunknak ez személyes élménye, és része az életének, hiszen például a karácsonyi ebédnél vagy vacsoránál nem érezzük azt a kapcsolatot a családdal, mint amit addig tapasztaltunk – meséli Tóbiás. – A külföldön tanuló magyar hallgatókkal pedig megesik, hogy visszajönnek Budapestre, és azt érzik, hogy az már nem igazán az otthonuk, és lélekben eltávolodtak a barátaiktól.

A színek eltáncolása

Noel szerint az élet más területén is hat az elidegenedés, ezért sok mindenre lehet vonatkoztatni. A klímaszorongásra például, a társas kapcsolatokra és az individualizmusra is, hiszen mindenki meg akarja magát valósítani, és ezért versenyhelyzet alakul ki, ami a közösségi létet háttérbe szorítja.

– Régen a munkán és az otthonon kívül sok embernek volt egy harmadik helye, például egy sportegylete, egy köre, egy találkozási pontja, ahol együtt lehetett az ismerőseivel. Manapság ez sajnos nincs így

– véli Noel.

A Kereszthuzat kollektíva próbál tenni az ügy érdekében, ezért is szervezték meg a lapbemutatót a budapesti Margit-negyed új, népszerű helyére, a Dugattyúsba. – Mint minden élő és mozgó fiatal, mi is idekeveredtünk a hely márciusi megnyitójára, és láttuk, hogy a Dugattyús ideális terep kiállítások rendezéséhez, beszélgetésekhez és DJ-zéshez is – mondta a tizennyolc éves Szeleczky Róza, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium végzős diákja. Noel szerint még a Bauhaus stílusban épült hely szellemisége is egyezik a Kereszthuzattal, hiszen a Bauhaus iskola is az összművészeti törekvéseiről volt híres. – A Bauhaus Egyetemen az építészeknek mindent mindennel össze kellett kötniük, például el kellett táncolniuk a színeket, ez a filozófia pedig a Kereszthuzat szellemiségével is egybevág – mondja.

A Dugattyús-ház A lapbemutató helyszíne, a Dugattyús márciusban nyílt meg, és hamar a Margit-negyed egyik felkapott vendéglátóipari egysége lett. Érdemes azonban szót ejteni a helyiségnek otthont adó Dugattyús-ház nevű Bauhaus épületről is, mely 1937-ben épült Hofstätter Béla és Domány Ferenc tervei szerint – szintén a páros álmodta meg az Újlipótvárosban található, Pozsonyi úti Dunapark-házat is. A Dugattyús-házba lépve a lépcsőházban olvashatjuk, hogy azt a Weiss Manfréd vállalatok Elismert Nyugdíjpénztára építette, majd továbbhaladva láthatjuk a híres, üvegcsövekben mozgó liftjeit, a „dugyattyúkat”, melyekről az épület a nevét kapta.