Mosolyogva fogott kezet Orbán Viktor Toroczkai Lászlóval az MTVA épületében

2025-05-02 15:51:00 CEST

Mintha koalícióra készülnének a 2026-os parlamenti választás után.

Mosolyogva fogott kezet pénteken Orbán Viktor és Toroczkai László.

A pillanatról maga a miniszterelnök tett közzé egy gyaníthatóan retusált fényképet a Facebook-oldalán. Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban adott egy hagyományos pénteki interjúját, ott futott össze a Mi Hazánk Mozgalom elnökével. A miniszterelnök a Tisza Párt feltűnése és népszerűsége miatt próbál a szélsőjobboldali párt kedvében járni a 2026-os parlamenti választás előtt, ennek jegyében korlátozta például a parlamenti fideszes kétharmad a gyülekezési jogot, lehetővé téve a Budapest Pride betiltását is, de emiatt írták bele az éppen Orbán Viktor által gránitszilárdságúnak kikiáltott alkotmányba a készpénzhasználat jogát. Mindkettő a Mi Hazánk Mozgalom ismert követelése volt. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban találkozott Toroczkai Lászlóval, hivatalosan a készpénzhasználat kérdéseiről tárgyaltak. Mindezzel a Fidesz nyilvánvalóan arra készül, hogy esetleg koalícióra kell lépnie a Mi Hazánk Mozgalommal a 2026-os parlamenti választás után.

Orbán Viktor nem mindenkivel fog kezet ilyen szívélyes hangulatban, legalábbis nem mosolygott, amikor Magyar Péter ment oda hozzá kezet fogni a 2024. október 9-i EP-vitán.

Az ellenzéki politikus nem is hagyta szó nélkül a most pénteki jelenetet. Szerinte ezzel Orbán Viktor végleg leleplezte, hogy melyik párt a valódi ellenzéki erő, amelytől tart a NER, és melyik a Fidesz szatellitpártja. Beszédesnek tartja, hogy a Mi Hazánk Mozgalom rendszeres vendége lehet az állami televíziónak és a kormányzati médiagépezet más felületeinek, miközben őt egyik csatorna sem engedi be.

„Hiába gyárt Toroczkai László minden nap három hazugságoktól hemzsegő konteóvideót, a Mi Hazánk egyre több szavazója számára is világossá válik, hogy ők Orbán Viktor hatalomban tartásáért dolgoznak. De van egy rossz hírem számukra: a Fidesznek a DK-val és a Mi Hazánkkal együtt sem lesz többsége a következő választáson. Aki a következő választáson nem a Tisza Párta szavaz, az Orbán Viktor hatalomban tartását támogatja” – zárta Facebook-posztját Magyar Péter.