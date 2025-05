Nem tudom – válaszolta Donald Trump a kérdésre, az ő feladata-e betartani és betartani az amerikai alkotmányt

Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-05-05 17:16:00 CEST

Miért tudná. Több mint három hónapja esküdött fel rá. Azt legalább már kizárja, hogy az alkotmány rendelkezéseivel szemben harmadik elnöki mandátumért is induljon.

Az amerikai társadalom jelenleg egy olyan elnökkel él együtt, aki láthatóan semmilyen korlátot nem ismer el, és nem tart tettei következményeitől. Donald Trump legutóbbi politikai döntései, bírósági ügyei, nyilatkozatai és interjúi egyértelműen azt sugallják, hogy végleg elvetette azokat az íratlan szabályokat és társadalmi elvárásokat, amelyek korábban meghatározták, hogyan viselkedjen egy amerikai elnök – olvasható a CNN elemzésében.

Az írás apropóját az a vasárnap megjelent interjú adta, amelyet Donald Trump az NBC-nek adott. Amikor megkérdezték, kötelessége betartani az alkotmányt, az amerikai elnök azt válaszolta: – Nem tudom. Mindez három hónappal azután hangzott el, hogy esküt tett az alkotmány betartására, a CNN pedig úgy kommentál, Donald Trump politikája és kommunikációja továbbra is arra irányul, hogy megbontsa a rendet, megzavarja ellenfeleit, és erőt demonstráljon, a hívei előtt pedig a legyőzhetetlenség benyomását keltse.

Egyik eszköze ennek, hogy a Trump-adminisztráció rendszerint figyelmen kívül hagyja a szövetségi bíróságok döntéseit, egy alkalommal még a legfelsőbb bíróság döntését sem hajtotta végre, amikor a tévedésből (!) El Salvadorba toloncolt bevándorló visszatéréséről volt szó. Donald Trump erről azt mondta, visszahozhatná a férfit, de nem akarja. Viselkedése egyre inkább azt sugallja, hogy korlátlan hatalommal rendelkezik, ami közelebb viheti az országot egy autoriter rendszerhez. Korábbi kijelentésével ellentétben az NBC kérdésére kijelentette, hogy nem akar az alkotmány által tiltott harmadik elnöki ciklust, de hozzáfűzte, azt nem tudja, alkotmányos-e vagy sem, hogy nem 2028-ban már nem indulhat. Donald Trump gyakran provokál is, például azzal az AI-képpel, amelyen pápai öltözetben látható. A római katolikusok számára ez különösen sértő lehet, hiszen a pápa szerepe a hit őrzője. Az üzenet mégis világos: Donald Trump saját tévedhetetlenségébe vetett hitét kommunikálja.

Ezzel párhuzamosan egyre inkább elszakad a hétköznapi emberek valóságától. Vámintézkedéseit ugyan azzal indokolja, hogy az amerikai munkahelyeket és ipart védi, de láthatóan nincs tisztában ezek következményeivel. Bár korábban azt állította, hogy csökkentette az élelmiszerárakat, a vásárlók saját tapasztalatai szemben állnak a kijelentéseivel. A Time-nak adott interjújában az amerikai elnök azt is állította, hogy vámmentességi megállapodást is kötött, csakhogy ezek közül egyet sem jelentettek be hivatalosan. Ez felveti a kérdést: mennyire látja reálisan a világot? – feszegeti a CNN, amely szerint mindez különösen annak fényében érdekes, hogy korábban élesen bírálta elődjét, Joe Bident a mentális állapota miatt.

Donald Trump azért képes mindezt megtenni, mert már nem olyan tanácsadókkal veszi körül magát, akik bármiben ellentmondanának neki. Kormányának tagjai látványosan dicsőítik őt, miközben a republikánus törvényhozók feladták korábban betöltött ellensúlyi szerepüket. Legutóbb például kizárta annak lehetőségét, hogy katonai erővel lépjen fel Kanada ellen. Az, hogy ennek önmagában hírértéke van, jól mutatja, hogy második ciklusa mennyire felforgatta a korábban megszokott nemzetközi és alkotmányos normákat – zárul a CNN kommentárja.